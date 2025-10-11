Il Napoli sempre vigile su Mainoo: tutto dipenderà dalle scelte dello United (Romano)

Il noto giornalista aggiunge: «Mainoo è un giocatore che piace tantissimo al Napoli, ma ci sono diversi ostacoli da superare»

Il futuro di Kobbie Mainoo potrebbe decidersi già a gennaio, ma tutto dipenderà dalla scelta del Manchester United. Dopo il no estivo a un prestito, chiesto dal giocatore, e il rifiuto anche da parte di Ruben Amorim, Mainoo continua a trovare poco spazio in prima squadra. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube.

Le parole di Romano

L’esperto di mercato ha così parlato su Youtube:

«Il futuro di Kobbie Mainoo a gennaio dipenderà dalla scelta del Manchester United. In estate il giocatore voleva andare in prestito, ma lo United ha detto di no, chiudendo ogni porta, così come l’allenatore Ruben Amorim. Tuttavia, Mainoo continua a giocare poco, quindi la sua situazione va monitorata: se dovesse continuare così, le tentazioni per un prestito proseguirebbero. Il Napoli aveva pensato a un prestito a fine agosto, ma lo United non ha mai aperto. Se lo United dovesse aprire, il Napoli continua ad apprezzare Mainoo, e il feeling tra il giocatore e il club non è finito, perché anche Kobbie considera l’Italia una destinazione gradita, soprattutto osservando il percorso di diversi suoi ex compagni, da McTominay fino a Rasmus Højlund e non solo».

«In questo momento, l’inglese aspetta di capire cosa vorrà fare il Manchester United. È concentrato sul club inglese, ci sono ancora tre mesi pieni e il suo obiettivo è provare a guadagnarsi un posto in squadra. Il Napoli, intanto, non ha smesso di gradire il profilo di Mainoo. A centrocampo, con Anguissa che potrebbe partire per la Coppa d’Africa a inizio 2026, aggiungere una pedina come Mainoo potrebbe essere importante».

Sullo stato della trattativa

«Non possiamo parlare di discorsi avanzati, ma posso confermare un gradimento concreto: Mainoo è un giocatore che piace tantissimo al Napoli. Gli ostacoli sono diversi, tra cui la concorrenza di altre squadre che potrebbero offrire più ingaggio o condizioni migliori, e soprattutto la decisione dello United. C’è una grande pressione mediatica su questa operazione: già ad agosto la tifoseria non era contenta. Mainoo è un ragazzo cresciuto in casa United, con foto che lo ritraggono con la maglietta del club già a 3 o 4 anni, diventando uno dei simboli del Manchester United, ma gioca poco».

«È un paradosso, in un momento così delicato della storia dello United, ma ad oggi il club non ha preso alcuna decisione. Il Napoli osserva quindi attentamente cosa accade a Manchester riguardo a Koby Mainoo.