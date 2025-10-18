Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo

Baroni incarta ancora Conte, ma il Napoli non può permettersi di giocare senza Lobotka, Hojlund, McTominay e Politano. Eppure non può essere un alibi vedendo gli azzurri lenti, prevedibili e imprecisi. Poi Cholito con l’inevitabile gol dell’ex ed errori sotto porta completano la frittata.

Nel primo tempo il Napoli prende possesso del campo ma oltre il fraseggio nel primo quarto d’ora non tira in porta. Lo fa invece il Torino improvvisamente con Vlasic che in diagonale prende un palo clamoroso. La risposta arriva da una punizione di De Bruyne che tira centrale e Israel para in due tempi. Ed è sempre il belga 5 minuti dopo a vedersi deviare in angolo un tiro a giro insidioso. Olivera si mangia un gol a mezzo metro dalla porta mentre Simeone non spreca il regalo di Gilmour e segna il classico gol dell’ex, quasi dispiaciuto al momento della rete. Pochi minuti dopo il Cholito manda in porta Pedersen che davanti a Vanja spara alto. Poi gli azzurri sono imprecisi nelle mischie e in area quando ci sono state azioni pericolose.

Nel secondo tempo il primo quarto d’ora mostra un Napoli lento e impreciso. Conte fa entrare Lang, Ambrosino e Politano per provare un cambio di marcia ma De Bruyne sbaglia da buona posizione su spunto di Lang. Con Elmas al posto di Gilmour prova un forcing ma i cross arrivano quando Lucca è uscito.

Il Napoli ha perso nell’uomo contro uomo un ogni zona del campo. Di Lorenzo e Olivera sono oggi l’emblema di alcuni calciatori fuori fase mentre ci sono infortunati che tolgono equilibri. Il Napoli più brutto dopo Como mostra alcune lacune. Senza Rasmus in area manca il cecchino perché Lucca ha bisogno di cross, senza Lobo manca la regia per Gilmour è volonteroso ma precipitoso, Neres e Lang sono frecce che hanno bisogno di continuità. Dopo le nazionali, il coach british-pugliese paga dazio e martedì in Champions contro il Psv va recuperata soprattutto la mentalità e la cattiveria. E serve recuperare un numero importante di infortunati.