Il Napoli continua a monitorare anche Marco Pubill dell’Atletico Madrid

Ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati «regalati», complessivamente 37’, quasi niente.

La sosta per le Nazionali è sempre un periodo di riflessione. Riflessione e lavoro per Antonio Conte che ragiona su come sistemare in campo la squadra considerando le innumerevoli assenze per infortunio, ma riflessioni e lavoro anche per Manna che sta già pensando al prossimo mercato di gennaio e a come rafforzare ancora la rosa del Napoli. In questo senso la Gazzetta dello Sport fa il nome di Marco Pubill dell’Atletico Madrid

“Ma in Spagna c’è dell’altro ancora, e pure in questo caso si direbbe «retaggio» del recentissimo passato, di perlustrazioni che rientrano nelle dinamiche del mercato: Marco Pubill (22) ha fatto benissimo nell’Almeria, un anno fa, e in estate è andato all’Atletico Madrid, dove gli spazi non sono larghissimi e a lui sono stati «regalati», complessivamente 37’, quasi niente. Però vale comunque ciò ch’è stato, quel che rimane nelle relazioni e nei data base di Castel Volturno e (soprattutto) le sensazioni trasmesse nel corso di una stagione intera con la maglia dell’Almeria (40 partite tra Liga e Coppa del Re, un gol e cinque assist): il Pubill di cui il Napoli prese note va sempre monitorato e certe immagini di quel tempo aiutano a ricordarsene ancora, perché a volte ritornano”.

In estate anche il Milan di Allegri si era detto molto interessato al calciatore.