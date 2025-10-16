Il Guardian sull’Italia di Gattuso: “I dodici di anni di attesa del Mondiale possono diventare benissimo sedici”

L’Italia dovrà giocarsi, con ogni probabilità, i play-off per conquistare un posto al Mondiale 2026. Se dovesse fallire anche stavolta, sarebbero dodici anni che la Nazionale mancherebbe dalla competizione, dopo averla vinta nel 2006. A marzo si disputeranno i play-0ff, che vedranno dapprima una semifinale e poi una finale; la prima partita si potrebbe giocare in casa.

L’Italia rischia di saltare il terzo Mondiale di fila

Il Guardian scrive:

“L’Italia potrebbe davvero perdere un’altra Coppa del Mondo? Per come stanno andando le cose, i 12 anni di attesa degli Azzurri per la qualificazione ai Mondiali potrebbero diventare almeno 16. L’Italia è ancora in lotta per la qualificazione. La squadra di Gennaro Gattuso è a soli tre punti dalla Norvegia con gli Azzurri che dovranno ospitare Erling Haaland & Co. nell’ultimo match di qualificazione. Che l’Italia abbia saltato gli ultimi due Mondiali è un po’ anomalo, considerando che gli Azzurri hanno vinto Euro 2020. Ne è nato un vivace dibattito. Mentre il Paese una volta produceva abitualmente stelle del calcio, ora fanno fatica a segnare.

Moise Kean è recentemente emerso come una delle eccezioni; l’attaccante della Fiorentina ha segnato quattro gol nelle ultime tre uscite con la Nazionale, mentre Mateo Retegui è a nove reti da quando ha esordito nel 2023. Gattuso, che ha sostituito Luciano Spalletti a giugno, ha perlomeno dato vita all’attacco dell’Italia. Nell’ultimo trionfo dell’Italia al Mondiale, due decenni fa, avevano più capolavori di una galleria di Firenze: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Francesco Totti e altro ancora. L’Italia è molto lontana da quel livello ora, a prescindere da come finirà per la qualificazione al Mondiale 2026”.