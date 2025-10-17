Il disperato appello di Ramsey per ritrovare la sua Halo: «Grande ricompensa per chi la troverà»

Aaron Ramsey è disperato. L’ex centrocampista gallese ex Juventus Aaron Ramsey non sta vivendo un periodo fortunato. Lui e la sua famiglia sono disperati per la perdita della loro cagnolino Halo. Il calciatore sta postando con continuità contenuti sui propri profili social per alimentare le ricerche di “Halo”, con una speranza che si affievolisce giorno dopo giorno.

“Se avete notizie sulla nostra Halo, non esitate a contattarci. Ci sarà una GRANDE RICOMPENSA per chi la troverà. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto da noi. Per qualsiasi notizia sul nostro Halo, contattateci. GRANDE RICOMPENSA per averla trovata. Preghiamo tutti che stia bene e possa tornare presto con noi”.

Estamos desconsolados 💔 Ha pasado casi una semana sin respuestas ni señales de ella. Seguimos rezando por un milagro. Si alguien tiene alguna información, por favor ayúdennos a obtener algunas respuestas. No saber es muy difícil de aceptar. Por favor 🙏🏼 pic.twitter.com/JLwcThuRjj — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 16, 2025

Questo l’ultimo post in cui arriva a promettere una grande ricompensa pur di ritrovare la sua cagnolina. Nei post precedenti, è scomparsa dal più di una settimana, ha spiegato con precisione dove si è persa Halo e quali potrebbero essere le zone in cui potrebbe essere ritrovata.

Leggi anche: Scherzo a Ramsey, un tifoso gli fa firmare la rescissione del contratto