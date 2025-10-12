Gilmour: «Lo scudetto o giocare il Mondiale? Per me vincere la Serie A è stato speciale»

Al Daily Mail: «Ovviamente è un sogno giocare una Coppa del Mondo. Sappiamo bene quanto sia bravo De Bruyne, lo vedi ogni giorno in allenamento e in partita».

Billy Gilmour, in ritiro con la Nazionale scozzese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e la Scozia al Daily Mail.

Le dichiarazioni di Gilmour

«Quando Kevin De Bruyne firma per la tua squadra, tutti sanno quanto sia bravo come giocatore. Lo vedi ogni giorno in allenamento e in partita».

Su McTominay:

«E’ un giocatore top. E’ l’Mvp della Serie A, ha fatto tanti gol dall’anno scorso. Sta attraversando un momento difficile ma sono sicuro si riprenderà».

Gilmour ha ammesso che non far parte dell’undici titolare contro la Grecia lo abbia aiutato per alzare ancora di più il suo livello:

«Non è mai bello sedersi in panchina. Non penso che a qualcuno piaccia. Ma abbiamo una squadra in cui devi essere pronto quando vieni chiamato in causa. Ho bisogno di mostrare sempre che dovrei essere titolare, e questo vale per tutti. Non posso lamentarmi e incolpare qualcuno».

Gli è stato poi chiesto se fosse più gratificante andare a giocare il Mondiale 2026 o vincere la Serie A:

«Vincere lo scudetto è una cosa speciale per me. Mi piacerebbe andare alla Coppa del Mondo, è ovviamente un sogno. Mancano tre partite e, speriamo, di potercela fare».

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Ottobre, per Lobotka è un mese maledetto, per Gilmour quello delle opportunità all’improvviso. La storia si ripete, un anno dopo: nel 2024, Lobo s’infortunò durante una sosta e saltò quattro partite; al suo posto, Gilmour. Sempre dall’inizio nel corso dell’assenza del collega regista, e sempre con buoni risultati. Individuali e di squadra: all’epoca arrivarono tre vittorie con Empoli, Lecce e Milan, una sconfitta con l’Atalanta e un pareggio con l’Inter. Billy è il candidato numero uno a subentrare al collega, è il sostituto naturale e un play di ruolo, è il quinto Fab del 4-1-4-1 che godrà anche del sostegno di De Bruyne. Finora, tra il campionato e la Champions, ha accumulato 141 minuti. Dal punto di vista tattico, il Napoli sa perfettamente come assorbire l’assenza di Lobotka e l’ingresso di Gilmour: sono meccanismi collaudati, Billy è in crescita e oltre alla personalità ha dalla sua l’intensità del gioco. Da Torino, dicevamo, avrà anche un alleato al suo fianco. Di altissimo spessore: De Bruyne, sempre impegnato in costruzione al fianco del regista di turno.