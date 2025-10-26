Il Clasico finisce in rissa: la polizia costretta a intervenire

Il Real Madrid ha vinto 2-1 sul Barcellona, con i gol di Mbappé e Bellingham, ma il risultato non è stato il protagonista della serata. Il Clasico è stato di per sé movimentato con l’espulsione di Pedri e Szczesny che ha parato un rigore a Mbappé. Pe non parlare della reazione di Vinicius al campo chiamato da Xabi Alonso. Ma la furia si è scatenata dopo il fischio finale.

Una volta finita la partita, tutte le tensioni accumulate nei 90’ di gioco, si sono tradotte in un confronto infuocato tra le due panchine. In particolare ad essere stato preso di mira è stato Lamine Yamal, che aveva reso incandescente la vigilia del Clasico con una frase che evidentemente non è piaciuta nello spogliatoio dei Blancos: «Il Real Madrid ruba e si lamenta».

Finita la partita Carvajal si è rivolto alla stella del Barcellona rimproverandolo per le sue parole e da lì in poi la situazione è degenerata.

🚨 #ULTIMAHORA Carvajal reprime a Lamine Yamal por hablar mucho y casi se enganchan Vinicius y el jugador del Barça. pic.twitter.com/G9M4sNN7D6 — Defensacentral.com (@defcentral) October 26, 2025

Dalle immagini si vede bene l’esperto difensore spagnolo, come si vede anche bene in una serie di immagini, dice proprio a Yamal che parla troppo. Anche Courtois si è subito diretto verso Yamal, il quale ha inviato il portiere a risolvere la questione negli spogliatoi.

Quando le acque sembravano calmarsi, Vinicius si è inserito per riaccendere il fuoco, urlando in lontananza a Lamine Yamal e generando un’altra piccola rissa a cui si sono uniti Rüdiger, Alaba e Raphinha. Tutto mentre il pubblico aizza ed è costretta a intervenire la Policia Nacional che ha diviso alcuni tra i contendenti, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.