I giocatori del Real ritengono che Yamal non rispetti i codici fondamentali tra i professionisti (Marca)

La stella aveva infuocato la vigilia del Clasico accusando il Madrid «rubare e lamentarsi». Marca: "Se n'è discusso durante l'allenamento a Valdebebas. Saranno un'ulteriore spinta per il Real, che aveva già segnato in rosso la data di domenica".

Domenica pomeriggio, ore 16:15 al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Barcellona si affronteranno nel Clasico valido per la 10ma giornata della Liga spagnola. Ad infiammare l’ambiente – già caldo – ci ha pensato Lamine Yamal con alcune dichiarazioni sopra le righe. Dichiarazioni che sono arrivate anche nello spogliatoio delle Merengues e che non sono affatto piaciute ai madrileni. Ne scrive l’edizione online di Marca.

Yamal accende il Clasico, la reazione dei madrileni

“Le dichiarazioni di Lamine Yamal, che accusa il Real Madrid di «rubare e lamentarsi», hanno trovato eco nello spogliatoio del Real Madrid. A Valdebebas, le parole del giocatore del Barcellona sono state accolte con un misto di irritazione e stanchezza. La percezione generale è che Yamal sia «un cattivo compagno di squadra» , il cui comportamento fuori dal campo stizzisce i giocatori del Real Madrid”, esordisce Marca.

“Le parole del nazionale spagnolo rappresentano un’ulteriore spinta per lo spogliatoio del Real Madrid, che aveva già segnato in rosso la data di domenica. Le quattro sconfitte contro il Barcellona nella scorsa stagione non sono state dimenticate a Valdebebas, dove le dichiarazioni della stella rivale non sono state accolte con grande sorpresa. I madrileni credono che Yamal non rispetti i codici fondamentali tra i professionisti“, si legge.

“Non è la prima volta che i giocatori del Real Madrid assistono a questo tipo di comportamento da parte del giovane talento del Barcellona. Delle dichiarazioni di Yamal si è discusso durante l’allenamento di venerdì a Valdebebas. Hanno causato notevole disagio in uno spogliatoio che vuole usarle come carburante per la partita di domenica, in cui è in gioco il primo posto nella Liga spagnola”, conclude l’articolo.