Il City blocca l’Haaland brasiliano: si chiama Dell, ha 17 anni e una clausola da 100 milioni di euro (VIDEO)

Tra l'altro gioca nel Bahia club satellite del City (rientra nel City Football Group): «Haaland? Ho altri modelli di riferimento ma è un attaccante che mi piace»

Il Manchester City sta valutando l’acquisto di un “Erling Haaland brasiliano” con una clausola rescissoria da 87 milioni di sterline (100 milioni di euro). Il suo nome è Wendeson Wanderley Santos de Melo, meglio conosciuto semplicemente come Dell. A soli 17 anni, l’attaccante di Bahia è già considerato la prossima superstar del Brasile, ma ha ancora tutto il tempo per esprimere il suo potenziale. Ne scrive goal.com

Dell è soprannominato “l’Haaland del Sertão”

In Brasile, il fermento attorno a Dell sta crescendo. Dopo il suo debutto nella nazionale maggiore all’inizio di quest’anno, a soli 16 anni, Dell è passato rapidamente dall’essere un prodigio locale a una promessa mondiale. Chi ha visto giocare Dell sembra credere che abbia lo stesso istinto di finalizzazione a sangue freddo di Haaland, ma con un tocco brasiliano. Durante la stagione 2023, nell’accademia del Bahia, ha segnato 40 gol in 34 partite con la nazionale Under 17, prima di segnare altri 12 gol in 21 partite l’anno successivo. Ha trascinato il Bahia a conquistare il suo primo campionato di Baianao. È soprannominato “l’Haaland del Sertão”, un omaggio alla sua spietata efficienza sotto porta e alle sue radici nella selvaggia regione nord-occidentale del Brasile.

Prosegue Goal:

Le sue doti di finalizzatore letale gli hanno fatto guadagnare un posto nella nazionale giovanile brasiliana. Al Campionato Sudamericano Under 15, ha messo a segno quattro gol e due assist, aggiudicandosi la Scarpa d’Oro.

Il City si è mosso rapidamente per bloccare Dell con un contratto da professionista fino al 2027, inclusa una clausola rescissoria da 87 milioni di sterline (100 milioni di euro). Dell è rappresentato da Giuliano Bertolucci uno degli agenti più influenti del Brasile. E per il City, la strada è più agevole del solito: i suoi proprietari, il City Football Group, detengono una quota del 90% nel Bahia, rendendo qualsiasi futura trattativa molto più semplice.

Dell: «Haaland? Mi piace ma ho altri modelli di riferimento»

In un’intervista con Espn Brasile, Dell ha espresso chiaramente le sue ambizioni. “Ogni giocatore sogna di giocare ad alti livelli in Europa. Io sogno di giocare per un club come il Manchester City, che per me è il miglior club del mondo. Ma credo che le cose accadranno naturalmente. Prima di allora, voglio giocare qui al Bahia, vincere titoli, diventare un idolo e poi proseguire il mio percorso in Europa. Chissà, magari vincere titoli e diventare un idolo anche al Manchester City”.

Sebbene i paragoni con Haaland siano ormai impossibili da evitare, Dell li accetta con filosofia. “Haaland è fonte di ispirazione per molti. È un ragazzo di cui mi piace guardare i video, sia fuori che dentro l’area di rigore”, ha detto. “Credo che i miei movimenti siano simili ai suoi. Ho altri modelli di riferimento, ma oltre ad Haaland, un attaccante che mi piace e che ho sempre seguito fin dalle giovanili è Marcos Leonardo [attaccante dell’Al-Hilal], cresciuto nel Santos. Mi piace guardarlo giocare”.