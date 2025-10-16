La classifica è di Forbes: primo Ronaldo, secondo Messi, terzo Benzema. “Solo” quarto Mbappé. Decimo Yamal. Pure Neymar ha perso la top ten

I primi tre calciatori più pagati al mondo sono vecchiacci. De Bruyne è uscito di classifica col passaggio al Napoli

Cristiano Ronaldo è ancora il calciatore più pagato al mondo. Dietro di lui, manco a dirlo, il suo eterno rivale Lionel Messi. Passano gli anni e le stagioni, e anche se i due sembrerebbero (almeno per la loro carta d’identità) più vicini al ritiro, sono ancora in cima a diverse classifiche. Come quella, appunto, degli stipendi più alti. La graduatoria è stata stilata da Forbes e riportata da As.

Cristiano Ronaldo e Messi i più pagati al mondo

As scrive:

“A 40 anni, Cristiano Ronaldo rimane il calciatore più pagato al mondo. Leo Messi, a 38, è al secondo posto. Lo ha annunciato la rivista Forbes, che ha nuovamente incoronato il portoghese come il giocatore con il reddito più alto del pianeta nella sua classifica annuale. In realtà, sostiene che nessun altro calciatore abbia mai raggiunto quella cifra. Infatti, nel mondo dello sport, solo il pugile Floyd Mayweather ha guadagnato più della stella portoghese”.

Secondo la stima della pubblicazione, che include stipendi base, bonus, accordi sui diritti d’immagine con i club e sponsorizzazioni, Cristiano potrebbe raggiungere i 239,5 milioni di euro. Questa cifra è più del doppio di quella di Leo Messi, che gioca per l’Inter Miami. Il patrimonio dell’argentino è stimato intorno ai 111,2 milioni di euro. È interessante notare che nessuno dei due gioca nelle cosiddette Major League, con il portoghese che gioca per l’Al Nassr nella Saudi Pro League e l’argentino numero 10 nella Mls nordamericana”.

De Bruyne dopo il passaggio al Napoli è uscito dalla top ten dei calciatori più pagati

As continua:

“Con Karim Benzema a completare il podio e a rappresentare anche la concorrenza saudita (Al Ittihad), bisogna raggiungere il quarto posto per trovare un giocatore proveniente da un campionato europeo: Kylian Mbappé. L’attaccante del Real Madrid potrebbe guadagnare quasi 60 milioni di euro, tra contratto e affari, che includono partecipazioni in società e persino la proprietà di un club in Francia”.

“Haaland, che supera i 68 milioni, è quinto davanti a Vinicius. L’esterno del Real Madrid ha un reddito stimato di oltre 50 milioni a stagione. A seguire ci sono Salah (Liverpool), Mané (compagno di squadra di Cristiano all’Al Nasr), Bellingham (il terzo giocatore del Real Madrid in lista) e Lamine Yamal, il giocatore più giovane di sempre a entrare in questa lista, da quando Forbes la pubblica (22 anni). Il suo portafoglio di sponsor include già Adidas, Konami e Powerade”.

“Tra le assenze più importanti c’è quella di Neymar in seguito al suo passaggio dall’Al Hilal dell’Arabia Saudita al Santos, e quella di Kevin de Bruyne, in seguito alla sua partenza dal Manchester City per il Napoli”.

Questa la top ten completa:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr) 239,5 milioni.

Lionel Messi (Inter Miami) 111,2 milioni.

Karim Benzema (Al Ittihad) 88,9 milioni.

Kylian Mbappé (Real Madrid) 81,2 milioni.

Erling Haaland (Manchester City) 68,4 milioni.

Vinicius Jr. (Real Madrid) 51,3 milioni.

Mohammed Salah (Liverpool) 47 milioni.

Saido Mané (Al Nassr) 46,2 milioni.

Jude Bellingham (Real Madrid) 37,6 milioni.

Lamine Yamal (Barcellona) 36,8 milioni.