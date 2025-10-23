Il Barcellona è preoccupato della gestione di Yamal: Mendes convocato dal club per parlare col calciatore

La crescita esponenziale del ragazzo, in campo e sul piano commerciale, rende necessaria una supervisione attenta per prevenire eventuali situazioni di disagio nel club e nello spogliatoio

La gestione di Lamine Yamal, giovane stella del Barcellona, continua a essere al centro dell’attenzione del club e del suo entourage. Non è di certo facile gestire quelle che sono le conseguenze di essere un baby-fenomeno.

Yamal seguito da vicino: la vicenda

Secondo quanto riportato dal podcast di Catalunya Ràdio “Barça reservat”, la visita di Mendes aveva l’obiettivo di accompagnare Yamal nella sua routine quotidiana, seguendo alcuni comportamenti specifici legati all’ambito sportivo e alla convivenza con lo spogliatoio e lo staff tecnico.

La permanenza dell’agente a Barcellona è durata poche ore, ma gran parte del tempo è stato dedicato allo spagnolo. Mendes e Yamal hanno pranzato insieme per quasi tre ore in un ristorante di un hotel della città, discutendo anche delle implicazioni sportive e comportamentali della carriera del numero 10 blaugrana.

Leggi anche: Gli haters di Lamine Yamal hanno toccato il picco durante il pallone d’oro (El Pais)

L’incontro era stato concordato pochi giorni prima con Deco, direttore sportivo blaugrana, in seguito a preoccupazioni interne legate alla gestione del giocatore. La crescita esponenziale del ragazzo, sia in campo che sul piano commerciale, ha reso necessaria una supervisione attenta per prevenire eventuali situazioni di disagio all’interno del club.

Deco e Mendes hanno quindi ritenuto che un affiancamento diretto come quello effettuato fosse il modo migliore per guidare Yamal e tutelare al contempo la serenità e la competitività del Barça.

Nonostante il talento smisurato, perdersi in tutto ciò che circonda il calcio è estremamente facile. Non è tutto oro quello che luccica e la visita di Mendes probabilmente servirà a farglielo comprendere.