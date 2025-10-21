I figli di Maradona siglano accordo con Electa Global per il marchio del Pibe de Oro (Ansa)
Il marchio apparirà su abbigliamento, scarpe e accessori di alta gamma, progettati per il mercato europeo
I cinque eredi di Diego Armando Maradona, scomparso nel 2020, hanno firmato un accordo con l’imprenditore svedese-iraniano Ash Pournouri e la sua azienda ‘Electa Global’ per la gestione del marchio Maradona.
Maradona sarà un marchio: i dettagli

«Il nome di nostro padre significa molto per milioni di persone in tutto il mondo», hanno dichiarato invece gli eredi.
Dunque, dopo l’asta sui cimeli di Diego, ecco un’altra iniziativa volta a preservare la memoria del più grande calciatore di tutti i tempi. Indubbiamente, un bel modo di ricordarlo.