Hojlund, l’uomo in più della Danimarca: E i compagni lo esaltano: «E un bene per la Nazionale

La nazionale danese ha trovato il suo trascinatore. Rasmus Hojlund è tornato a far scintille, e i suoi compagni di squadra non hanno potuto fare a meno di notarlo. Nella vittoria per 6-0 contro la Bielorussia, disputata giovedì in Ungheria, l’attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta e servito un assist, confermando un momento di forma straordinario: cinque gol in tre partite professionistiche in appena otto giorni. Lo scrive Jyllands-posten

Gli elogi dei campagni di squadra per Rasmus Hojlund

Christian Eriksen, che lo conosce bene dai tempi del Manchester United, ha sottolineato quanto l’attaccante stia vivendo un periodo di fiducia assoluta: «È un uomo sicuro di sé, e si trova sempre nel posto giusto per segnare anche gol facili. È un bene per la nazionale averlo in campo, e sono davvero felice per lui. Si vede che attraversa un buon momento: è sereno, il pallone gli rimbalza sempre nel modo giusto. Speriamo si ripeta domenica contro la Grecia». Non solo istinto da bomber, ma anche sacrificio e presenza fisica. Lo ha evidenziato Jannik Vestergaard, impressionato dall’impatto complessivo del compagno: «Significa molto per la nazionale averlo titolare. È un giocatore davvero talentuoso, ma anche molto generoso. Ha partecipato alla costruzione del gioco, ha saputo fare da riferimento e permetterci di impostare gli attacchi. È stata una prestazione eccezionale, e più giocatori in forma abbiamo, meglio è per tutti». Anche Gustav Isaksen si è unito al coro di elogi: «Era semplicemente di classe. Ha riempito l’area di rigore, ma ha fatto anche tante altre cose positive. Ci ha aiutato tanto nella manovra offensiva. È un attaccante completo, e spero che segni ancora contro la Grecia».

Il Ct Brian Riemer: «Hojlund è lo stesso giocatore che vediamo a Napoli: fiducioso, consapevole dei propri mezzi»

Il commissario tecnico Brian Riemer, che ha riproposto in nazionale alcune soluzioni tattiche viste nel Napoli, ha notato in Hojlund la stessa scintilla ritrovata sotto il Vesuvio: «È lo stesso giocatore che vediamo in Italia: fiducioso, consapevole dei propri mezzi. È divertente vedere quanto conti la fiducia nel calcio: ora Hojlund è sereno e imprendibile. Non è per niente piacevole giocarci contro».

Il ritorno al gol di Hojlund dopo un anno avaro di soddisfazioni

Per l’attaccante, il ritorno al gol con la maglia della Danimarca ha un valore speciale. Dopo un 2024 avaro di soddisfazioni — nessuna rete in nazionale per tutto l’anno — Hojlund si gode il momento: «È sempre bello segnare, e per la Danimarca era passato troppo tempo. È una bella sensazione, finalmente le cose girano nel verso giusto». Giovedì avrebbe potuto firmare una tripletta, ma nel recupero del primo tempo ha preferito servire Patrick Dorgu, solo davanti al portiere: un gesto che racconta molto della sua maturità. «Avrei potuto tirare, ma dal punto di vista calcistico era la scelta migliore: Dorgu era completamente libero», ha spiegato. Nessun entusiasmo eccessivo, però. Hojlund tiene i piedi per terra, anche dopo una goleada in uno stadio vuoto come quello di Zalaegerszeg: «È stata una partita particolare, ma l’abbiamo affrontata con la massima serietà. Che si giochi al Bernabeu o senza pubblico, l’obiettivo è sempre lo stesso: portare a casa i tre punti».