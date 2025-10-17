Hojlund in Napoli-Torino può eguagliare un suo record personale (Corsport)

In carriera, finora, soltanto una volta è riuscito a segnare in almeno tre presenze consecutive con la sua squadra di club in tutte le competizioni. Con il Manchester United in Premier tra gennaio e febbraio 2024.

Dall’inizio di ottobre 2025, secondo quanto riportato da OptaPaolo, l’attaccante danese ha realizzato sei reti complessive tra club e Nazionale, lo stesso numero messo a segno da Erling Haaland, suo ex rivale in Premier nonché suo idolo ed ispiratore. Che l’aria di Manchester non faccia particolarmente bene a molti calciatori sembra diventato un dato di fatto. Prima McTominay e ora Rasmus, sembrano aver magicamente ritrovato il potenziale perduto.

Hojlund dei record dunque col Napoli, e domani contro il Torino potrebbe eguagliarne uno personale, come riporta il Corriere dello Sport.

“se Hojlund manterrà anche contro il Toro il ritmo realizzativo delle ultime due prima della sosta, eguaglierà la migliore versione di se stesso. Ovvero: in carriera, finora, soltanto una volta è riuscito a segnare in almeno tre presenze consecutive con la sua squadra di club in tutte le competizioni. Con il Manchester United in Premier tra gennaio e febbraio 2024″.