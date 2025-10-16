Home » Approfondimenti » Statistiche

Hojlund, numeri da urlo: 6 gol da ottobre, nessuno ha segnato più di lui

Il bomber danese alla pari di un altro 9 scandinavo: Erling Haaland.

As Napoli 05/10/2025 - campionato di calcio serie A / Napoli-Genoa / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Rasmus Hojlund

Che il Napoli avesse nuovamente indovinato la scelta del numero 9, lo avevamo intuito dall’esordio di Hojlund contro la Fiorentina. Una partita che, oltre al gol messo a referto dopo un quarto d’ora di gioco, ci ha consegnato un calciatore capace sia di proteggere palla e fare sponde precise per i compagni, sia di attaccare la profondità. Dopo la doppietta allo Sporting, l’intuizione è diventata consapevolezza.

Hojlund, numeri da impazzire: i dettagli

Dall’inizio di ottobre 2025,  secondo quanto riportato da OptaPaolo, l’attaccante danese ha realizzato sei reti complessive tra club e Nazionale, lo stesso numero messo a segno da Erling Haaland, suo ex rivale in Premier nonché suo idolo ed ispiratore. Che l’aria di Manchester non faccia particolarmente bene a molti calciatori sembra diventato un dato di fatto. Prima Mctominay e ora Rasmus, sembrano aver magicamente ritrovato il potenziale perduto.

Una notizia che non può far altro che riempire di gioia i tifosi azzurri, che hanno da sempre potuto ammirare bomber di caratura internazionale: da Cavani e Higuain, passando per Osimhen, Lukaku e Mertens, la società dimostra di non aver perso il fiuto per le macchine da gol.

