Hojlund, il ct della Danimarca lo esalta: «La sua storia non poteva scriversi meglio»

Brian Riemer, commissario tecnico della Danimarca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa su Rasmus Hojlund in vista dei prossimi impegni della selezione danese che vedono l’attaccante del Napoli in grande forma.

Le parole del ct della Danimarca su Hojlund

«Quella di Rasmus è una storia che difficilmente si sarebbe potuta scrivere meglio. Arriva qui forte di gol che l’hanno portato ad essere match-winner in due incontri consecutivi. Sono molto felice di poter avere a disposizione un attaccante così in forma. Non potrei chiedere di meglio come tecnico della Danimarca. Quando si viene da un periodo meno efficace come era capitato a Rasmus con lo United, si spera che le cose vadano meglio. Adesso sta succedendo e ne sono davvero contento. Ora gioca accanto a De Bruyne, non è facile soddisfare la aspettative quando si gioca in un club così ricco di campioni. Lui è riuscito a partire forte in una squadra come il Napoli, campione d’Italia e con ambizioni altissime».

Le parole di Eriksen

Accanto a Riemer, c’era anche Christian Eriksen che ha rilasciato a sua volta alcune dichiarazioni in conferenza stampa, parlando di Hojlund. Queste le sue parole.

«Sono davvero felice per lui. So meglio di chiunque altro cosa ha passato allo United. Ma sia nel bene che nel male è sempre stato forte mentalmente, lavora sodo e dà tutto in campo. Il fatto che ora stia segnando gol importanti a questi livelli è un evento fantastico».