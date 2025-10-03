Home » Il Campo » Dichiarazioni

Gutierrez: «Lavorare con Conte è un privilegio. Mi adatto alle situazioni e seguo ciò che mi chiede»

A Radio Crc: «Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio in questo modo: le persone qui vivono per questo sport. Questo aspetto mi motiva molto»

Gutierrez

Foto Instagram SSC Napoli

