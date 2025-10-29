Grosso: «A volte ho una sensazione che si arbitrano i nomi delle squadre»

L'allenatore del Sassuolo in conferenza: «Non pensiamo mai agli arbitri, io ho fiducia, poi durante la gara mi prendo e battibecco un po', ma ho grande fiducia e grande stima nelle qualità degli arbitri»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari

Le parole di Grosso

Tra le altre domande gli è stato chiesto un parere sulla scelta di Pairetto, direttore di gara internazionale, per la sfida di domani contro il Cagliari:

«Giochiamo in un campo dove in determinati momenti si crea tanto caos e avere un arbitro come Pairetto può essere una garanzia per entrambe le squadre. Non pensiamo mai agli arbitri, io ho fiducia, poi durante la gara mi prendo e battibecco un po’, ma ho grande fiducia e grande stima nelle qualità degli arbitri. Delle volte quando ho una sensazione che si arbitrano i nomi delle squadre e mi infastidisco, ma sono sensazioni sul momento, lo ripeto, abbiamo arbitri bravi che hanno grande personalità».

Leggi anche: Rocchi prima dice agli assistenti di essere “piccoli arbitri”, poi dopo Napoli-Inter ha cambiato idea (Ziliani)

Lauriente e Cheddira giocheranno dal primo minuto?

«Risponderei se lo sapessi, ma mi voglio prendere tutto il tempo che ho a disposizione. Mi piace mandare in campo chi sento e vedo e ascolto anche che ha recuperato al massimo le energie. Abbiamo tanti ragazzi bravi all’interno della rosa, a volte cerco di dare continuità perché essendo un gruppo tanto nuovo c’è qualche certezza da trovare insieme, da andare a stuzzicare. Ha fatto dei nomi, poi ce ne sono tanti, ma siccome avrò 5 sostituzioni io quasi sempre ne ho fatte 5 e molto spesso le ho fatte con i giocatori offensivi, a prescindere da chi inizierà sarà importante anche chi entra».