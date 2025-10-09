Gilmour è il quinto Fab del Napoli, sostituì un mese Lobotka già l’anno scorso (CorSport)

Sarà Billy Gilmour, con ogni probabilità, a sostituire l’infortunato Stanislav Lobotka nel Napoli per circa un mese. Il centrocampista scozzese è considerato il quinto dei “Fab four” (Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay), a meno che Antonio Conte non decida di cambiare modulo e tornare al centrocampo a tre.

Gilmour sostituirà Lobotka per un mese

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Ottobre, per Lobotka è un mese maledetto, per Gilmour quello delle opportunità all’improvviso. La storia si ripete, un anno dopo: nel 2024, Lobo s’infortunò durante una sosta e saltò quattro partite; al suo posto, Gilmour. Sempre dall’inizio nel corso dell’assenza del collega regista, e sempre con buoni risultati. Individuali e di squadra: all’epoca arrivarono tre vittorie con Empoli, Lecce e Milan, una sconfitta con l’Atalanta e un pareggio con l’Inter. Billy è il candidato numero uno a subentrare al collega, è il sostituto naturale e un play di ruolo, è il quinto Fab del 4-1-4-1 che godrà anche del sostegno di De Bruyne. Finora, tra il campionato e la Champions, ha accumulato 141 minuti. Dal punto di vista tattico, il Napoli sa perfettamente come assorbire l’assenza di Lobotka e l’ingresso di Gilmour: sono meccanismi collaudati, Billy è in crescita e oltre alla personalità ha dalla sua l’intensità del gioco. Da Torino, dicevamo, avrà anche un alleato al suo fianco. Di altissimo spessore: De Bruyne, sempre impegnato in costruzione al fianco del regista di turno.

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Due lesioni e una speranza: riavere almeno Matteo Politano per il big contro l’Inter del prossimo 25 ottobre. Gli esami strumentali non hanno fatto sconti al Napoli: per Stanislav Lobotka e l’esterno azzurro, c’è un guaio muscolare. E, come si temeva, il problema dello slovacco è piuttosto serio: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – probabilmente – per i prossimi due impegni.