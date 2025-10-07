Follia per il possibile addio di LeBron James: i biglietti per Lakers-Jazz schizzano fino a 8.000 dollari

L’attesa intorno al futuro di LeBron James ha raggiunto livelli stratosferici. I biglietti più economici per la partita tra Los Angeles Lakers e Utah Jazz, in programma per domenica 12 aprile 2026, hanno già superato i 770 dollari, spinti dalle voci secondo cui potrebbe trattarsi dell’ultimo incontro di stagione regolare della stella di Los Angeles. Ne scrive El Mundo deportivo

Il messaggio di Lebron

“L’origine della “febbre” si trova in un messaggio che lo stesso LeBron ha pubblicato sui suoi social network, nel quale ha annunciato che questo martedì prenderà “la decisione di tutte le decisioni”, senza offrire ulteriori dettagli. Una frase breve ma sufficiente per scatenare le speculazioni su un eventuale annuncio di ritiro o un cambiamento radicale nella sua carriera. “La decisione di tutte le decisioni. 7 ottobre. 12.00 EST (18.00 CET / 16.00 GMT). #TheSecondDecision”, ha scritto LeBron, in chiaro riferimento a The Decision, quello storico annuncio televisivo del 2010 in cui rivelò il suo trasferimento da Cleveland a Miami.”

Prezzi record sulla piattaforma VividSeats

“A pochi mesi dal compiere 41 anni, il miglior marcatore della storia della NBA sembra avvicinarsi a un punto di svolta. E i tifosi non vogliono perdersi quello che potrebbe essere la chiusura di un’era. Sulla piattaforma di rivendita VividSeats, i prezzi per Lakers-Jazz sono schizzati in pochi minuti: da meno di 100 dollari sono passati a superare i 770.

La follia non si è fermata lì. Secondo i dati di lunedì sera (ore 20:00 ora italiana), i biglietti più esclusivi raggiungevano oltre 8.300 dollari, riflesso del magnetismo che continua a esercitare King James dopo più di due decenni ai massimi livelli.

A Los Angeles si respira un misto di nostalgia e attesa. Nessuno sa ancora se LeBron si ritirerà, ma tutti vogliono essere presenti nel caso in cui domenica 12 aprile diventi una data storica per la NBA”.