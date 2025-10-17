Flick: «È una menzogna che Yamal fosse titolare col Psg per imposizione della dirigenza»

Il tecnico del Barcellona ha risposto con fermezza alle voci che circolavano sui problemi con Yamal e la dirigenza del Barcellona

ElNacional e Cadena Ser, avevano riportato che Flick non avrebbe affatto apprezzato il leggero ritardo di Yamal alla seduta di allenamento che precedeva la super sfida di Champions League contro i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, poi persa 2-1 allo scadere.

Flick non guarda in faccia a nessuno. Non conta il nome di un calciatore e neanche il suo talento: chi sbaglia, resta fuori. E stessa sorte sarebbe toccata a Yamal, se in sua difesa non fosse intervenuta la dirigenza catalana. Già, Alejandro Echevarría, figura ritenuta molto vicina al presidente Joan Laporta, sarebbe intervenuto in prima persona per sollecitare Deco a mediare con l’allenatore.

Alla fine la linea della società ha avuto la meglio, perché Lamine ha giocato la partita col PSG. Ma le pressioni del club non sono affatto piaciute a Flick, che ha interpretato il gesto della dirigenza come un’intromissione che sminuisce il suo ruolo e dunque la sua credibilità nei confronti dei calciatori. Da parte dell’entourage di Lamine arriva una secca smentita: il vice Pallone d’Oro non sarebbe arrivato in ritardo. Intanto a Barcellona non si parla d’altro.

Oggi anche il tecnico Hansi Flick ha risposto con fermezza alle voci: «Vorrei sapere da dove nasce questa storia, è spazzatura. Apprezzo la fiducia che questo club, e Deco in particolare, ripone nel nostro lavoro. Nessuno ci chiederebbe mai una cosa simile. È falso, e chi lo dice mente»

Flick ha analizzato la situazione della squadra dopo la pausa per le nazionali. «Il Girona ha fatto molto bene la scorsa stagione. Mi piace la filosofia del loro allenatore. Dobbiamo iniziare forte, diversamente da come abbiamo fatto a Siviglia»

Sulle condizioni di Lewandowski, Flick ha difeso il suo centravanti: «Non credo ci sia un giocatore che si prenda più cura del proprio corpo di Robert, forse solo Ronaldo». Infine, il tecnico ha confermato che Raphinha punta a rientrare per il Clásico contro il Real Madrid e ha insistito sull’importanza dell’atteggiamento: «Pressare è responsabilità di tutti. Non basta aver vinto tre titoli: questa è una nuova stagione e dobbiamo dimostrare di nuovo chi siamo».