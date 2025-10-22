Barcellona, Flick squalificato per una giornata (ma non per il gesto dell’ombrello all’arbitro): salta il Clásico

L’allenatore tedesco era stato espulso contro il Girona: doppio cartellino giallo. Il gesto volgare al momento del gol non è stato preso in considerazione

Hansi Flick non sarà in panchina per il prossimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid, dopo che la sua sospensione di una giornata è stata confermata dalla commissione disciplinare della Rfef.

Squalifica per Flick: la ricostruzione della vicenda

L’allenatore tedesco era stato espulso sabato scorso durante il match contro il Girona, a causa di un doppio cartellino giallo. La prima ammonizione gli era stata inflitta per aver applaudito ironicamente una decisione dell’arbitro Jesús Gil Manzano al 90’, mentre la seconda arrivava subito dopo per un gesto di disapprovazione. Da espulso, Flick si è poi reso protagonista del classico gesto dell’ombrello al momento del gol dei catalani. Ma non è stato squalificato per questo.

Il ricorso del Barcellona è stato respinto: la commissione ha stabilito che le immagini presentate non invalidavano il referto dell’arbitro, considerato valido secondo l’articolo 27 del Codice Disciplinare della Rfef, che conferma il verbale salvo “errore materiale manifesto”. Nella risoluzione si specifica che:

“Si procede al mantenimento delle conseguenze disciplinari derivanti dall’espulsione di D. Hans-Dieter Flick, con l’imposizione della sanzione di una partita di sospensione prevista dall’articolo 120, unitamente alle eventuali multe accessorie”.

Durante l’incontro contro il Girona, Flick aveva ricevuto la prima ammonizione e, subito dopo, la seconda per un gesto di protesta legato a un’azione di Stuani con Christensen, culminata con il gol di Araújo. La commissione non ha invece contestato né la sua presenza negli spogliatoi né il gesto dell’ombrello dopo la rete, punti assenti nel rapporto ufficiale.

Flick potrà tornare in panchina per la prossima partita casalinga contro l’Elche, in programma il 2 novembre, lasciando il Clásico senza la sua guida in campo. Dunque, ancora guai per il tecnico tedesco.