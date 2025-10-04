Cruciani: «Con gli investimenti che ha fatto il Napoli e i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto è una delusione enorme»

Giuseppe Cruciani, opinionista televisivo e conduttore radiofonico, è stato ospite del podcast Numer1 in compagnia dei colleghi Ivan Zazzaroni e Sandro Sabatini per affrontare alcuni degli argomenti più interessanti dell’ultima giornata del campionato di Serie A e non solo.

Il giornalista ha innanzitutto attaccato il calciatore dell’Inter Pio Esposito: «C’è una glorificazione di questo ragazzo che è incredibile, viene presentato come il futuro del calcio italiano. Ha fatto un gol davanti alla porta, ha delle potenzialità e su questo non c’è dubbio, l’anno scorso era in Serie B… Ma di che stiamo parlando? Viene pompato come se fosse il Santo Graal».

Poi Cruciani ha parlato anche del Napoli: «Con gli investimenti fatti, con i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme, sarebbe una delle più grandi sorprese sportive. Deve vincere lo scudetto! E’ una sconfitta se non lo fa, a meno che non vinca la Champions League. Ma è una stagione disastrosa per gli azzurri se non vincono in questo campionato in cui tante squadre sono in ricostruzione. Sarebbe una sconfitta sportiva».