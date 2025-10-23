Estevao e gli altri, i ragazzi terribili del Chelsea di Maresca: vincono e divertono

Marc Guiu è diventato ieri il più giovane marcatore in Champions League nella storia del Chelsea. Il giovanissimo centravanti spagnolo (classe 2006 scuola Barcellona) ha “detenuto” il record per soli 27 minuti. Al sesto minuto di recupero del primo tempo del match stravinto contro l’Ajax (5-1) è stato il brasiliano Estevao (classe 2007), ad andare in gol su rigore strappando il primato al giovanissimo compagno di squadra. Estevao avrebbe potuto segnare anche qualche minuto prima in rovesciata. La palla è finita poco al lato del palo. Ne scrive Athletic la sezione sportiva del New York Times

I ragazzi terribili di Maresca

Gianfranco Zola ha fissato standard molto elevati nella prima stagione del club (1999-2000) e da allora talenti come Arjen Robben, Joe Cole ed Eden Hazard hanno messo in difficoltà gli avversari. È ancora troppo presto per collocare Estevao nella loro categoria, ma potrebbe non volerci molto se continuerà così. Enzo Maresca ha detto: «Mi sento molto fortunato ad essere il suo allenatore perché è emozionante, puoi divertirti. Lo abbiamo detto molte volte, credo che i tifosi alla fine abbiano pagato i biglietti per vedere giocatori come Cole (Palmer), come Estevao, questo tipo di giocatori. Quindi è bello poter avere giocatori come Estevao, come Cole, come loro».

I numeri di Estevao

Contro l’Ajax, Estevao ha incantato tutti. Ha tirato più volte in porta (otto conclusioni totali), ha centrato lo specchio della porta in tre occasioni e ha fornito il maggior numero di cross (10). Poco prima dell’intervallo, ha dimostrato perché i difensori faticano costantemente a contenerlo. Contro Youri Baas, Estevao sembrava essersi prefissato l’obiettivo di non lasciargli nemmeno il tempo di toccare il pallone. È stato così assegnato un secondo rigore al Chelsea. Il capitano Enzo Fernández, che aveva già segnato dal dischetto per il 3-1, ha ceduto a Estevao l’opportunità di segnare il suo primo gol in Champions League. Il diciottenne ha scagliato un tiro imprendibile nell’angolo più lontano della rete, diventando il più giovane marcatore del club nella competizione al posto di Guiu, appena 27 minuti dopo che l’attaccante spagnolo aveva scritto il suo nome nel libro dei record.

Come Estevão, Jorrel Hato si è trasferito allo Stamford Bridge quest’estate. Intervenuto nella mixed zone, ha risposto ad alcune domande sulla partita e su come fosse stato affrontare la sua ex squadra, l’Ajax, dove aveva giocato dall’età di 12 anni. A giudicare dal suo ampio sorriso, però, l’argomento migliore è stato riservato per ultimo, quando gli è stato chiesto di descrivere la prestazione di Estevão. “È stato davvero bravo… di nuovo”, ha detto Hato a Hayters tv. “È molto giovane, anche più giovane di me (Hato ha 19 anni), ma è un giocatore formidabile. Ho mai visto un altro adolescente così? Forse Lamine Yamal, ma non riesco a fare altri nomi”.