Maresca ha festeggiato il gol di Estevao come un certo Mourinho e ora i tifosi lo adorano (Telegraph)

La vittoria per 2-1 sul Liverpool. "Ha trovato il suo special one interiore. I tifosi avranno apprezzato anche il suo primo cartellino giallo: ha urlato «vaffanculo» al quarto uomo dopo che avevano negato un rigore su Garnacho"

La vittoria del Chelsea contro il Liverpool (2-1 al 96′ ndr) non ha soltanto riportato entusiasmo a Stamford Bridge, ma ha anche regalato a Enzo Maresca forse la sua serata più importante da quando siede sulla panchina dei Blues. Il tecnico italiano, spesso accolto con freddezza da parte della tifoseria nonostante i successi in Conference League e al Mondiale per club, ha vissuto con trasporto la partita fino a farsi espellere. Dopo il gol decisivo del giovane Estêvão allo scadere, Maresca è corso a festeggiare come un Mourinho moderno, saltando addosso ai suoi giocatori e incitando i tifosi, prima di ricevere il secondo giallo e l’inevitabile cartellino rosso. Il Telegraph racconta di come il suo coinvolgimento abbia (finalmente) convinto i tifosi.

Maresca con quella corsa alla Mourinho ha convinto i tifosi del Chelsea (Telegraph)

Scrive così il quotidiano inglese:

“I tifosi del Chelsea […] adorano gli allenatori che condividono la loro passione. Lo Stamford Bridge è esploso quando Estêvão ha segnato il gol della vittoria per la squadra di casa contro il Liverpool, e lo stesso ha fatto Maresca. L’italiano aveva la fiducia del consiglio di amministrazione del Chelsea dopo le sconfitte consecutive contro Manchester United e Brighton. Ma questa vittoria sarà stata accolta con favore anche dai dirigenti […]

L’italiano era stato ammonito per tutta la partita dal quarto uomo Farai Hallam per essere saltato fuori dalla sua area tecnica, ma nonostante fosse già ammonito per aver urlato “vaffanculo”, Maresca non ci ha pensato due volte a correre verso la linea laterale quando il gol della vittoria del Chelsea ha colpito il fondo della rete. Ricordava un certo José Mourinho, che era tornato nella sua vecchia casa qualche giorno prima e che sabato sera Maresca aveva messo in campo il suo “special one” interiore. […]

Il cartellino rosso di Maresca è stato il quarto in cinque partite per il Chelsea e conferma la pessima situazione disciplinare del club, ma nessuno dei tifosi del club se ne preoccuperà domenica mattina. L’allenatore sarà squalificato dalla panchina per la trasferta al Nottingham Forest dopo la sosta per le nazionali, ma questo è un argomento che affronteremo un’altra volta. […]

I tifosi del Chelsea avranno apprezzato il modo in cui Maresca si è guadagnato il primo cartellino giallo nel primo tempo, quasi quanto il secondo. Era convinto che ad Alejandro Garnacho sarebbe dovuto essere assegnato un rigore e ha urlato a gran voce “vaffanculo” quando l’arbitro Anthony Taylor ha respinto i ricorsi. […] Questa è stata una vittoria schiacciante per Maresca. Privo di otto giocatori prima della partita, ha visto entrambi i suoi difensori centrali titolari costretti a lasciare il campo per problemi fisici. Il Chelsea ha chiuso con Jorrel Hato, ingaggiato principalmente come terzino sinistro, e il terzino destro Reece James al centro della difesa”.