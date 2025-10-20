Espulsione da record per il difensore del Getafe: entra contro il Real e viene espulso dopo 30 secondi
L'allenatore del Getafe ha commentato: «Vinicius mi ha detto ‘ottimo cambio’, non deve provocare. Vinicius si tocca la faccia simulando un’aggressione. Per me non è rosso»
Espulsione da record per Allan Nyom, difensore del Getafe: entra al 76′, viene espulso 30 secondi dopo per una sbracciata su Vinicius. È successo nel posticipo di Liga tra Getafe e Real Madrid. Il direttore di gara, José Luis Munuera Montero, non ha avuto dubbi: cartellino rosso immediato tra le proteste del pubblico del Coliseum Alfonso Pérez.
L’episodio ha inevitabilmente condizionato il finale di gara, poco prima della rete di Mbappé che ha consegnato i tre punti al Real Madrid di Xabi Alonso. Pochi minuti dopo è arrivato il gol decisivo di Mbappé, che ha regalato la vittoria alla squadra di Xabi Alonso.
Il Getafe ha successivamente finito il match in 9 uomini. L’arbitro spagnolo ha infatti espulso anche Sancris nel finale, per due falli nel giro di 10 minuti da parte dell’attaccante classe ’97.
José Bordalás, allenatore del Getafe, ha commentato con franchezza la sconfitta contro il Real Madrid e il contesto dell’espulsione di Allan Nyom che, a suo dire, ha segnato il match: «Vinicius mi ha detto ‘ottimo cambio’, poi Bellingham è venuto a dirmi qualcosa e gli ho risposto di giocare e stare zitto. Vinicius non deve provocare. L’espulsione di Nyom ha rovinato lo sforzo dei ragazzi, che hanno dato anima e corpo», ha spiegato in conferenza stampa.
Sull’azione che ha portato al rosso, Bordalás è stato netto: «Vinicius si tocca la faccia simulando un’aggressione. Per me non è rosso, al massimo giallo. Non ho ricevuto spiegazioni dall’arbitro perché il Var non è intervenuto. Tutto è nato dall’ammonizione a Kiko, anche quella ingiusta». Il tecnico ha anche commentato le opportunità della squadra: «Curiosamente abbiamo avuto chance con nove uomini, sarebbe stato un grande premio per i ragazzi che hanno dato tutto contro un avversario incredibile come il Madrid».
Riguardo la prestazione generale del Getafe, Bordalás ha sottolineato il coraggio e l’impegno della squadra: «Abbiamo giocato con audacia, difendendo bene e controllando la partita. Purtroppo tutto si è complicato con le espulsioni. Gli arbitri sono umani, si sbaglia, ma questa azione non meritava il rosso».