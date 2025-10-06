Emergenza Lazio, Sarri insiste su Insigne ma non arriverebbe in tempo per risolvere il problema Zaccagni

La Lazio è in crisi, ma non solo di risultati, adesso anche di calciatori. Il non mercato si fa sentire e gli infortuni hanno decimato la rosa a disposizione di Sarri. Proprio per questo il patron Lotito, scrive il Messaggero deve correre ai ripari, il nome è sempre quello di Insigne, ma non arriverà in tempo per salvare la situazione

“Inutile piangersi ancora addosso, ma adesso vanno già studiate soluzioni per gennaio. Lotito non vuole sbilanciarsi pubblicamente sullo sblocco totale del mercato d’inverno (il credito di 12-13 milioni dovrà passare l’esame della Commissione e Air Italy inciderebbe poco sul bilancio), ma sa che quello a “saldo zero” è garantito. Basterebbe per tesserare lo svincolato Lorenzo Insigne su cui Sarri insiste da tempo. Il suo ingresso però non arriverebbe in tempo (prima di fine novembre) per mettere una pezza all’infortunio di Zaccagni (su cui il Napoli aveva fatto un sondaggio). Pedro è il più adatto a sostituirlo a sinistra ma a 38 anni non può più fare l’esterno per 90’, Cancellieri è stato provato nel finale col Toro. Fabiani insiste per il rilancio di Noslin, subentrato al po- sto di Dia e decisivo per il rigore conquistato sul gong”.