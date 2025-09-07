Insigne attende la Lazio: Lotito può tesserarlo a dicembre o gennaio ma serve un’uscita (Messaggero)

Lorenzo Insigne sta aspettando di sapere cosa ne sarà del suo futuro calcistico. L’intenzione sarebbe quella di andare alla Lazio dove c’è il suo ex tecnico Maurizio Sarri che lo stima molto; ma i biancocelesti devono aspettare almeno fino a dicembre per tesserarlo.

Insigne può arrivare alla Lazio a dicembre o gennaio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero:

Tempo di riflessione e attese che sembrano convergere verso la stessa strada. Da una parte c’è la Lazio, che avrà 23 giorni per cercare di risanare il parametro del costo del lavoro allargato che ha bloccato il mercato estivo. Dall’altra c’è un Lorenzo Insigne con una voglia matta di tornare a giocare in Europa. Da settimane ha riallacciato i contatti con l’allenatore che gli ha permesso il salto di qualità. Da giorni, l’entourage e Lotito mantengono aperta la possibilità che alla fine il campione d’Europa azzurro, facilitato dallo status di svincolato, possa attendere gli sviluppi della semestrale della Lazio prima di prendere una decisione.

I biancocelesti avrebbero due opzioni per tesserarlo: o da inizio dicembre grazie a uno sblocco del mercato dovuto a un introito importante (oltre 20 milioni) entro il 30 settembre e che ad oggi potrebbe essere solo l’anticipo del nuovo sponsor; oppure da gennaio, quando il club potrà muoversi a “saldo zero”, e solo ed esclusivamente dopo un’uscita con le stesse cifre che poi andrebbero spese per Insigne.

No, grazie, Siamo a posto così. Lorenzo Insigne non tornerà in Serie A, non passando per il Parma perlomeno. L’a.d. Federico Cherubini, intervistato dalla Gazzetta di Parma ha chiuso al “caso”: “No, non arriverà Insigne. La rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni”.