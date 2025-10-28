Elmas: «Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni»

In conferenza: «I campionati si vincono anche soffrendo. È stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia»

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro il Lecce

La conferenza di Elmas

Momento di svolta per le seconde linee?

«È stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l’Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti.

Sono felicissimo di aver passato cinque anni al Napoli, un allenatore come Conte è speciale e ogni allenamento voglio dare una mano a tutti i miei compagni di squadra».

Che sensazioni ti dà il gruppo?

«Sono tutti campioni che hanno vinto lo scudetto, sono giocatori forti e bravi ragazzi: è un gruppo unito e sono felice di farne parte».

Ti sento nuovamente jolly della squadra come con Spalletti?

«Mi sento di aiutare sempre i ragazzi lì dove mi chiede di giocare il mister. Poi solo in campo si vede se sono un jolly.

Abbiamo concesso qualcosa al Lecce ma è difficile avere sempre il possesso giocando ogni tre giorni. I campionati si vincono anche soffrendo, e così si può far bene».

Come vi sta gestendo Conte?

«Ogni giorno ci alleniamo forte, dobbiamo essere pronti e tutti noi che siamo in questo gruppo cerchiamo di fare il massimo in allenamento e dando il meglio in partita. Dobbiamo sentirci tutti pronti”