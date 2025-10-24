Dybala: «Mosci e poco cattivi contro il Plzen», ma Gasperini lo smentisce: «Non penso, abbiamo lottato»

Paulo Dybala è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Roma contro il Viktoria Plzen 2-1 in Europa League. La rete messa a segno dai giallorossi è proprio dell’argentino, su calcio di rigore.

Le parole di Dybala

«Penso che oggi, al contrario della partita contro l’Inter, abbiamo creato meno. Siamo entrati male, ci hanno fatto due gol che poi diventano duri da recuperare. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili. Se quindi sottovaluti le partite, succedono queste cose. E poi devi rimontare contro queste squadre che corrono tantissimo, che hanno giocatori di valore, che non si tirano indietro perché giocano con grandi spazi. Ma se non ne approfittiamo, se non siamo cattivi, non vinceremo mai».

Secondo te è mancata un po’ la cattiveria, la concentrazione a livello collettivo?

«Sì, più che altro la cattiveria, perché siamo entrati mosci, questa è la verità. È brutto dirlo perché ci prepariamo, ci alleniamo tanto durante la settimana, vediamo tanti video, ci diciamo le cose ma poi ultimamente non le stiamo facendo. Però dobbiamo vedere adesso le cose positive e concentrarci sulla partita di domenica, che è molto difficile».

Siamo a fine ottobre: quattro sconfitte tra il campionato e l’Europa League. Che idea ti sei fatto? Hai qualche elemento di preoccupazione rispetto a questi numeri?

«No, penso che che adesso non ci dobbiamo preoccupare. Ovviamente dobbiamo vedere quali sono stati gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite: abbiamo vinto match molto difficili e in campionato siamo lì, quindi dobbiamo guardare alle cose positive, dobbiamo continuare a correre, a lottare perché è l’unico modo per uscirne».

Gasperini ha smentito l’argentino

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha smentito quanto detto da Dybala sulla cattiveria nel post-gara di Europa League:

«Non penso che siamo stati mosci, poco cattivi o che abbiamo sottovalutato l’avversario perché la squadra ha lottato fino all’ultimo minuto e ha provato a fare gol, nel secondo tempo abbiamo tenuto. Forse siamo stati una squadra moscia nelle conclusioni, quello sì. Bisogna farsi un esame di coscienza e pensare al perché c’è gente che non segna da tanto, è evidente che ci sono dei problemi, abbiamo segnato su rigore, pur attaccando a lungo, è una sconfitta che ci deve fare riflettere».

«All’inizio abbiamo perso un paio di palloni ma è il reparto che ci tiene sempre in vita, per come si era messa la gara siamo stati bravi a impedire ripartenze, e la prestazione alla fine del reparto difensivo è stata positiva. Attaccanti poco fiduciosi? La fiducia viene data dalle prestazioni e dai risultati, dalle situazioni che crei, specie nel primo tempo c’erano tanti spazi per incidere e se non lo abbiamo fatto ci dobbiamo riflettere molto, ci sono state possibilità, non abbiamo giocato contro una squadra chiusa, c’erano le condizioni per giocare meglio in attacco, con più pericolosità, più dentro l’area per calciare da più vicino, è quello che dobbiamo fare, abbiamo creato ma sempre troppo poco».