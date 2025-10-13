Donnarumma è il miglior acquisto in Premier dell’estate per rapporto qualità-prezzo (Athletic)

Il portale ha chiesto l'opinione di 20 agenti e la maggioranza ha votato per Gigio al City: “potrebbe non essere il migliore con i piedi, ma è il migliore nel bloccare i tiri”.

Il portale sportivo del NY Times The Athetic ha chiesto a venti agenti di decretare quale fosse stato il miglior acquisto dell’estate in Premier League. La maggioranza ha risposto Gigio Donnarumma al Manchester City (5 voti su 20), superando il prestito di Jack Grealish all’Everton (4 voti). Completa il podio Viktor Gyokeres all’Arsenal (2 voti).

Donnarumma al City votato come miglior acquisto del calciomercato estivo

The Athletic riporta:

Donnarumma spinge davvero il City per una possibile conquista del titolo. Salverà molti gol in questa stagione. Quindi è il miglior affare, soprattutto per quanto lo hanno pagato, che combina sia il talento del portiere italiano, sia la sua età (26 anni), sia la cifra con cui è arrivato [circa 35 milioni, ndr.]. Così tanti soldi vengono spesi spesso per altre posizioni, ma il portiere viene sottovalutato. Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, se non il migliore. Potrebbe non essere il migliore con i piedi, ma è il migliore nel bloccare i tiri e probabilmente era quello di cui il City aveva bisogno.

Il portale francese Footmercato scrive:

Non è la prima volta che Gianluigi Donnarumma sbaglia con l’Italia. Già è sembrato vulnerabile contro l’Israele il mese scorso quando ha subito quattro gol, tra cui due in quattro minuti; il portiere italiano è stato nuovamente colpevole di un brutto errore ieri sera. Fortunatamente, si è rivelato senza troppe conseguenze dal momento che gli Azzurri hanno vinto vinto 3-1 contro l’Estonia. Resta il fatto che, a otto mesi dal Mondiale, gli italiani vorrebbero ritrovare un po’ di calma e serenità con il suo portiere.