Donnarumma attaccato dopo la papera contro l’Estonia, Footmercato: “Non riesce a dare serenità all’Italia”

Gigio Donnarumma, nel match tra Estonia e Italia terminato 3-1 per gli Azzurri, si è reso protagonista di un errore grossolano che è costato alla Nazionale di Gattuso il gol subito dai padroni di casa.

L’errore di Donnarumma

Il portale francese Footmercato scrive:

Non è la prima volta che Gianluigi Donnarumma sbaglia con l’Italia. Già è sembrato vulnerabile contro l’Israele il mese scorso quando ha subito quattro gol, tra cui due in quattro minuti; il portiere italiano è stato nuovamente colpevole di un brutto errore ieri sera. Fortunatamente, si è rivelato senza troppe conseguenze dal momento che gli Azzurri hanno vinto vinto 3-1 contro l’Estonia. Resta il fatto che, a otto mesi dal Mondiale, gli italiani vorrebbero ritrovare un po’ di calma e serenità con il suo portiere.

The Donnarumma that plays for Italy is very different to the one that plays for his club…💀pic.twitter.com/iHUSFDCP3x — m🦈 (@mahmoushhh) October 11, 2025

«A Parigi sono stato benissimo, mi sono sentito a casa in questi quattro anni. Non li dimenticherò mai. Gattuso l’ho avuto come allenatore al Milan, so che persona è e cosa può dare. Sono contento di averlo ritrovato qui, ha cominciato alla grande e sta dando tutto. Daremo tutto noi stessi per riportare l’Italia in alto, ma ora bisogna pensare passo dopo passo e fare gruppo. Abbiamo una squadra forte, giovane che ha voglia di crescere ed emozionare. Sono contento e credo faremo un grande passo in avanti».

«La Serie A è un campionato importante che è cresciuto e anche tanto. Tutti dicono che manca il talento ma sono sciocchezze, il talento c’è e i ragazzi sono forti. Abbiamo una Nazionale forte che può crescere tanto, col tempo crescerà anche la fiducia. Sono sicuro che tutti insieme faremo un grande lavoro e ci toglieremo grandi soddisfazioni».