Dembelé, la madre contro il fisco francese: «Quei 200mila euro erano un regalo di mio figlio, perché devo pagare le tasse?»

Fatimata Dembelé, la madre di Ousmane, ha chiesto al Tribunale amministrativo di Rennes di annullare la tassazione di un trasferimento di 200mila euro inviato da suo figlio nel 2017 e presentato come “un regalo” per il suo 40esimo compleanno.

Otto anni dopo aver ricevuto 200mila euro da suo figlio, nel 2017, la madre di Ousmane Dembelé ha chiesto al Tribunale amministrativo di Rennes di annullare la tassazione di questo trasferimento. Il suo avvocato afferma: «Il signor Dembelé ha fatto un regalo a sua madre, l’amministrazione fiscale ritiene questo sia tassabile, ed è quello che contestiamo». Il relatore pubblico ha considerato in udienza che l’imposta risultante dalla verifica fiscale della signora Dembelé era effettivamente legale, sottolineando che era allora impiegata da una società che gestiva l’immagine di suo figlio, e che il trasferimento era stato effettuato sei mesi dopo il suo compleanno e su un conto bancario spagnolo non dichiarato. La madre del Pallone d’oro 2025, non presente all’udienza, ha chiesto il rimborso delle tasse che doveva pagare per l’anno 2017, corrispondente a un “contributo eccezionale sui redditi alti”. Perché questi 200.000 euro siano considerati come un dono dall’amministrazione fiscale, devono soddisfare un criterio di” proporzionalità rispetto al reddito”, e corrispondere a eventi significativi della vita”. Viene ritenuto che il 40esimo compleanno di sua madre sia stata una data che ha permesso di fare un regalo al figlio, credendo che non ci fosse “nessuna frode fiscale”. In conformità con questa interpretazione, la signora Dembélé non aveva dichiarato questo trasferimento nel 2017, ha confermato il suo avvocato.

L’emozione che ti ha colto sul palco, al teatro Châtelet, era legata alla sofferenza passata, ai dubbi?

«No. A Barcellona ho avuto molti infortuni, più passavano le stagioni e più mi sono infortunato… Nel 2019-2020, ho giocato solo cinque partite. Ma non avevo dubbi. Ero sicuro che sarei tornato e che tutto sarebbe andato bene. Fa parte della vita, tutto non può essere rosa e fiori. Non è stato facile, ho imparato molto. All’età di 28 anni, conosco il mio corpo, conosco me stesso a memoria. La sofferenza era principalmente fisica. Ma non ho dubitato del mio calcio. Non ho rimpianti, dall’inizio della mia carriera fino ad oggi.»

Cosa hai visto negli occhi di tua madre?

«Orgoglio. Tutta la mia famiglia era felice. Quelli che c’erano, quelli che non c’erano. Solo gioia. E’ anche suo quel Pallone d’oro. Mia madre mi ha cresciuto da sola. Questo è anche il Pallone d’oro del popolo, come fu per Benzema».

Essere una stella del calcio… cosa ne pensi?

«Non mi interessa. Voglio rimanere lo stesso di sempre. Per me, non significa niente essere “il miglior calciatore del mondo”. Può cambiare ogni cosa in tutti i fine settimana. Se non farò bene, diranno che faccio schifo. Il weekend dopo, sei il migliore del mondo.»