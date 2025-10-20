De Siervo: «La partnership tra la Serie A e la Niaf è un’opportunità per rafforzare il legame con i tifosi del nostro campionato negli Usa»

La Lega Calcio Serie A, sabato sera, è stata protagonista al prestigioso 50° Anniversary Gala della National Italian American Foundation (Niaf), tenutosi presso il Washington Hilton, a Washington D.C. L’evento, che ha riunito oltre 2.500 ospiti tra autorità, personalità del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale, ha celebrato mezzo secolo di impegno della Niaf nel promuovere la cultura italiana e nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti.



Tra gli ospiti presenti anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il presidente Ezio Simonelli e l’amministratore Delegato Luigi De Siervo.

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, ha dichiarato: «Essere presenti in occasione di un anniversario così significativo per la Niaf rappresenta per la Lega Calcio Serie A un momento di grande orgoglio e un’opportunità per riaffermare il valore universale del calcio come linguaggio capace di unire popoli, culture e generazioni. La nostra partecipazione a Washington testimonia l’impegno costante della Lega nel promuovere il patrimonio sportivo e culturale italiano a livello internazionale, in piena sintonia con gli obiettivi e i valori della Niaf».

L’amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, ha aggiunto: «La partnership tra la Serie A e la Niaf rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare il legame con i tanti tifosi del nostro campionato negli Stati Uniti, un mercato strategico per la crescita internazionale del nostro prodotto. La Serie A è una delle espressioni più autentiche del Made in Italy, uno dei legami di appartenenza più forti, capace di unire una comunità che, pur separata da un oceano, condivide le stesse radici e la stessa passione. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con Niaf per promuovere i valori del calcio italiano e della cultura italiana nel mondo»