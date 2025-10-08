De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena

La Gazzetta dello Sport scrive oggi del sogno Neymar al Napoli. Un sogno nato verso gennaio, che ha galleggiato nell’universo napoletano sino a maggio e si spegne, perché poi la vita cambia, all’imbrunire della festa dello scudetto, durante il primo, autentico, summit sul futuro.

“Il calcio è organizzazione e si può anche provare ad essere «lunari» con i campioni, ma avendo all’interno di sé una straordinaria ampiezza d’organico che non generi scompensi: la sera in cui Giovanni Manna, il diesse del Napoli, pensò a Neymar, Kevin De Bruyne non era ancora una tentazione sospesa nel cielo di Napoli; e quando poi fu necessario decidersi, e dunque agire, avendo KDB, divenne naturale perdersi in qualche ora di riflessioni e rassegnarsi”.

Neymar al Napoli, più che un sogno

“Il Napoli e Neymar sono stati assai più che una fascinazione, hanno riempito un tempo abbastanza lungo, in un pensatoio in cui De Laurentiis, Manna e Conte hanno provato a scovare una collocazione per O’ Ney: e in passeggiate interminabili, in chiacchierate oceaniche, a un certo punto ha prevalso la ragione di Stato della saggezza, lasciando che quella squadra, nella quale intanto era stato inserita la lampada di un Genio – De Bruyne splendesse attraverso meccanismi naturali, svicolando dal pericolo di contraccolpi tattici prevedibili”