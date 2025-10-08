De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena
La Gazzetta ricostruisce i ragionamenti fatti per portare il azzurro il campione brasiliano, che sono tramontati dopo la vittoria del quarto scudetto
La Gazzetta dello Sport scrive oggi del sogno Neymar al Napoli. Un sogno nato verso gennaio, che ha galleggiato nell’universo napoletano sino a maggio e si spegne, perché poi la vita cambia, all’imbrunire della festa dello scudetto, durante il primo, autentico, summit sul futuro.
“Il calcio è organizzazione e si può anche provare ad essere «lunari» con i campioni, ma avendo all’interno di sé una straordinaria ampiezza d’organico che non generi scompensi: la sera in cui Giovanni Manna, il diesse del Napoli, pensò a Neymar, Kevin De Bruyne non era ancora una tentazione sospesa nel cielo di Napoli; e quando poi fu necessario decidersi, e dunque agire, avendo KDB, divenne naturale perdersi in qualche ora di riflessioni e rassegnarsi”.
Neymar al Napoli, più che un sogno
“Il Napoli e Neymar sono stati assai più che una fascinazione, hanno riempito un tempo abbastanza lungo, in un pensatoio in cui De Laurentiis, Manna e Conte hanno provato a scovare una collocazione per O’ Ney: e in passeggiate interminabili, in chiacchierate oceaniche, a un certo punto ha prevalso la ragione di Stato della saggezza, lasciando che quella squadra, nella quale intanto era stato inserita la lampada di un Genio – De Bruyne splendesse attraverso meccanismi naturali, svicolando dal pericolo di contraccolpi tattici prevedibili”