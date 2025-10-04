De Bruyne vincerebbe il premio Uefa per l’assist più bello di questa Champions, se esistesse (Athletic)

The Athletic dedica un elogio all’assist di Kevin De Bruyne nel primo gol del Napoli contro lo Sporting Lisbona di mercoledì 1 ottobre, match concluso 2-1 per gli azzurri e valido per la seconda giornata di Champions League.

De Bruyne ha creato l’assist perfetto in Champions League

Il portale del NY Times scrive:

Non esiste un premio ufficiale della Uefa per il miglior assist della stagione in Champions League. Né dovrebbe esserci. Ad ogni modo, se un tale premio esistesse, Kevin De Bruyne si sarebbe prenotato, poiché sarà difficile superarlo in otto mesi restanti della competizione. Il momento magico si è verificato al 36esimo minuto della partita casalinga del Napoli contro lo Sporting Lisbona di mercoledì. Attraverso sette tocchi, De Bruyne si è destreggiato in circa 60 metri, dribblando cinque avversari disorientati e indifesi, per lanciare un contropiede. Il passaggio di ritorno che gli fa Anguissa consente al belga di avanzare nello spazio che il difensore Quaresma aveva lasciato per seguire De Bruyne, che però parte in quarta. È perfettamente posizionato, perfettamente ponderato e perfettamente bello. Rasmus Hojlund è il beneficiario del passaggio e, con una conclusione bassa, il pallone passa sotto le gambe del portiere Rui Silva per un gol che vivrà a lungo nella memoria.

Certo, quell’ultima parte è stata ben fatta, e i libri dei record lo mostreranno come il gol di Hojlund. Ma è un po’ come Leonardo Da Vinci che dipinge la Gioconda, poi lascia che il suo compagno Dave colori uno dei suoi occhi, e Dave rivendica l’intero lavoro e si prende tutto il merito. Questo è stato il gol di De Bruyne, in tutto tranne che nel nome del marcatore. In sette secondi, ha realizzato uno slalom fatto di classe ed eleganza. I numeri di McTominay potrebbero essere in calo, ma quelli di De Bruyne stanno iniziando a sembrare buoni: tre gol e due assist in sette presenze per il belga. L’assist potrebbe non essere giudicato bello come quello di Kakà per Crespo nella finale del 2005 tra Milan e Liverpool; il ritmo non è stato così esaltante come quello di Theo Walcott che creò nel 2008 la palla perfetta per Adebayor all’Arsenal; e il movimento non potrà mai essere iconico come il tocco di Busquets per Messi nel più bel gol di un Clasico nel 2011 al Bernabeu. Ma quello di De Bruyne aveva un mix di tutto questo.