De Bruyne sta capendo il Napoli mentre non proprio tutti a Napoli hanno capito De Bruyne

I nazionali rientrano a Napoli col botto. De Bruyne, McTominay e Hojliund segnano durante le gare di qualificazioni e Gattuso si è goduto anche uno Spinazzola assist man per Pio Esposito. Nonostante gli infortuni tra difesa e centrocampo la campagna acquisti sta permettendo ad Antonio Conte la gestione di una rosa che può essere concepita con moduli diversi.

Col Torino l’indisponibilità di Politano – salvo un recupero record – accende i riflettori sul tormentone Neres-Lang: le due frecce sulle fasce invocati dagli integralisti del 4-3-3. Il coach british-pugliese gongola perché dopo la pausa sa benissimo – come un anno fa – di poter iniziare il secondo step di inizio campionato. Davanti ci sarà un blocco di partite tra Serie A e Champions League impegnative e insidiose a partire da quella contro i granata ma che vede anche il big match contro l’Inter e poi Como in casa, Lecce e Bologna in trasferta.

Recuperare gli indisponibili, valutare la solidità di Gilmour al posto di Lobotka fuori fino alla prossima pausa e far cogliere l’occasione giusta a chi ancora non ha avuto un minutaggio adeguato sono gli appunti sul taccuino di Antonio Conte. C’è, però, una certezza: Kevin De Bruyne. Il campione belga accende l’esplosività di Hojlund e registra i movimenti con McTominay. È lui che sta capendo il Napoli mentre non proprio tutti a Napoli hanno capito il valore immenso di un top player che sta regalando un salto di qualità alla squadra.

Restare al primo posto fino alla prossima pausa, battere Psv e Eintracht in casa: questi gli obiettivi a cui il Napoli può ambire in questo blocco di gare.