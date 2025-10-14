De Bruyne è un rimpianto in Inghilterra. La Bbc: non è che il City lo ha lasciato andare troppo presto?

Per ora, 8 gol e 3 assist in 12 partite tra club e nazionale. La Bbc: “avrebbe potuto avere ancora un ruolo chiave nella squadra di Guardiola”

De Bruyne compirà 35 anni a metà del prossimo Mondiale in America e mostra pochi segni di rallentamento. Nelle ultime settimane sono piovuti complimenti dai media nei suoi confronti. Oggi la Bbc si pone una domanda e prova a rispondere da sola:

“Il belga sta vivendo uno dei migliori inizi di stagione da quando si è trasferito al Napoli a parametro zero questa estate, il che fa sorgere la domanda: ha lasciato il Manchester City un anno troppo presto?

De Bruyne era considerato superfluo – nonostante 16 trofei e oltre 400 presenze – e il centrocampista, riluttante a partire, ha deciso di unirsi al Napoli al termine del contratto, scaduto a giugno”.

«Sono rimasto un po’ sorpreso, ma devo solo accettarlo», aveva detto De Bruyne ad aprile. «Onestamente, penso ancora di poter rendere a questo livello come sto dimostrando, ma capisco che i club devono prendere delle decisioni».

Il miglior inizio di stagione di De Bruyne

De Bruyne ha iniziato il 2025-26 in splendida forma, sottolineato dai due gol su rigore nella vittoria 4-2 del Belgio contro il Galles ieri sera. Scrive la Bbc:

“Conta 11 partecipazioni a gol in 12 partite tra club e nazionale in questa stagione, con tre assist e otto reti.

Si tratta del suo miglior avvio in termini di gol in carriera e solo in due occasioni precedenti aveva registrato più contributi tra gol e assist nelle prime 12 partite di campionato, nel 2023-24 e nel 2019-20″.

Di seguito le tabelle riassuntive dei dati raccolti da Bbc e Opta.

La perdita del City è il guadagno del Napoli

La Bbc scrive, non senza sorpresa:

“Il belga sembra essersi integrato perfettamente in Serie A e, sebbene non abbia ancora fornito assist in campionato, ha creato il secondo maggior numero di occasioni tra tutti i centrocampisti.

Le sue tre reti sono state superate solo da Christian Pulisic (Milan) e Riccardo Orsolini (Bologna), che ne hanno segnate quattro, e solo pochi centrocampisti hanno registrato più tiri in porta”.

E intanto il City non se la passa benissimo, scrive la Bbc:

“Intanto, il Manchester City ha iniziato la stagione in maniera solida ma non spettacolare, con sei vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime 10 partite. Una di queste vittorie è arrivata contro il Napoli di De Bruyne all’Etihad Stadium.

Nonostante quell’episodio, l’inizio di stagione 2025-26 di De Bruyne suggerisce che sarebbe potuto ancora essere una figura chiave nella squadra di Pep Guardiola e, se confrontato con l’attuale rosa di centrocampisti e ali del City, solo il connazionale Jeremy Doku si avvicina ai suoi numeri di gol e assist”.