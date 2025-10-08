De Bruyne si è rimesso in gioco con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso

Il Corriere dello Sport tesse oggi un lungo elogio di Kevin De Bruyne. Criticato dopo le prime prestazioni al Napoli ed esaltato dopo la doppia prova contro lo Sporting e il Genoa. Un campione indiscutibile, almeno secondo noi.

“Kevin De Bruyne è stato uno dei migliori giocatori della prima parte della stagione del Napoli, questo è certo, ma nell’ultima settimana è stato addirittura magico. King Kev, KDB o come vi pare: lui, il fuoriclasse. Il campione senza tempo e a questo punto senza età: 34 anni indossati con assoluta nonchalance e un’energia incredibile, assolutamente all’altezza della durissima preparazione atletica di Conte”.

“De Bruyne è ancora un atleta vero, capace di incidere, aiutare la squadra, giocare divinamente per gli altri e con gli altri. E magari anche di decidere le partite da solo. Tra Sporting e Genoa è salito in cattedra come il professore dell’attimo fuggente: in piedi, letteralmente, sprigionando tutto il talento e la fame che abitano ancora nella mente di un campione con 24 titoli in bacheca. De Bruyne s’è rimesso in gioco dopo un paio di anni complessi a fare a pugni con gli infortuni e lo ha fatto con un allenatore che non fa sconti neanche a se stesso sul piano del lavoro, della sofferenza e dei limiti valicabili. E a quanto pare, beh, Kevin s’è messo in testa di andare oltre, di superarli sul serio: un esempio da raccontare. Lui come Modric, il bello del calcio. Dicevamo: anche la media dei chilometri percorsi in gara è sempre stata molto elevata, a volte la più elevata, addirittura superiore a quella di McTominay, ma lo sprint e dunque i ritmi sono il sintomo di una condizione che cresce e di un calcio che spacca la monotonia e di conseguenza gli ostacoli avversari. Contro il Genoa, con Spina, ha trascinato la squadra: ingresso, rimonta, vittoria”.