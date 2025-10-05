De Bruyne, al di là delle chiacchiere da bar sport, fa la differenza

Primo tempo inguardabile, il Napoli non entra in campo. Spinazzola e Gutierrez sono insostituibili al momento. Napoli primo in classifica, non dimentichiamolo

Primo tempo inguardabile, il Napoli non entra in campo. Più che questione di modulo sembra una squadra svuotata e lenta. Da una disattenzione nasce uno svantaggio che viene rimediato dall’ingresso di De Bruyne e Spinazzola. In questo momento king Kevin e Leonardo sono determinanti per la fase offensiva.

Nel primo tempo quarto d’ora il Napoli prende le redini del gioco con ritmi però bassi. Al 10° da uno spunto di Neres a sinistra Politano spara alto davanti a Leali. Nel nulla della prima mezz’ora arriva la prodezza del 18enne Ekhator al 33°: a sinistra un molle Olivera su Norton Cuffy. Poco prima della fine esce Lobotka che avverte in fastidio ed entra Gilmour. La prima frazione si chiude nel nulla e senza tiri in porta per gli azzurri.

Nel secondo tempo il doppio cambio condizionato dall’infortunio muscolare di Politano rianima il Napoli con Spinazzolae De Bruyne. Anguissa pareggia proprio da una discesa di Spinazzola che dopo 3 minuti sfiora anche il vantaggio. Il Napoli alza il ritmo guidato da king Kevin. Hjolund segna su un suo assist ma è in offside. Di Lorenzo centra il palo di testa e poco dopo Rasmus segna di rapina dopo un tiro prepotente di Zambo in area di rigore. A sette dalla fine spazio a Lucca e Gutierrez. Poi la gara termina in pieno controllo e senza problemi.

Da questa partita che precede la pausa per le nazionali emergono 3 spunti. Infortuni muscolari: fuori Lobotka e Politano, c’è da chiedersi se servono modifiche o è un destino ineluttabile. Fase difensiva: i singoli commettono errori, Spinazzola e Gutierrez sono insostituibili al momento mentre Beukema e Juan Jesus reggono bene. De Bruyne: al netto delle chiacchiere da bar sport è l’uomo che fa la differenza e intorno al quale la squadra gira diversamente. Ora prendere fiato con lo stop per le nazionali e per Conte un momento su cui poter analizzare questo primo blocco di partite. Siamo primi, non dimentichiamolo.