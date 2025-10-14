David Coote, ex arbitro Premier, ha confessato di aver realizzato un video con un 15enne (Sun)

David Coote, ex arbitro Premier, ha confessato di aver realizzato un video esplicito raffigurante un 15enne

Una storia orribile, direttamente dall’Inghilterra, che vede protagonista David Coote, ex arbitro di Premier League, già salito agli onori della cronaca per le sue parole contro Kloop.

La confessione edi Coote

Secondo quanto riportato dal Sun, l’ex arbitro 43enne si è dichiarato colpevole di aver realizzato un video sessualmente esplicito con un ragazzo di 15 anni. Il video risale al gennaio 2020.

Durante il processo è emerso che la sua attrazione verso i minori era stata scoperta grazie a un’indagine interna della FA. Gli investigatori hanno analizzato due telefoni cellulari, trovando conversazioni preoccupanti. Inoltre, il video incriminato è stato individuato su un laptop, con ultimo accesso risalente al 2 gennaio 2020. Il reato è classificato come categoria A, la più grave, e prevede una pena massima di tre anni. La Nottingham Crown Court ha disposto la redazione di un rapporto pre-sentenza e Coote è stato rilasciato su cauzione in attesa dell’udienza prevista per l’11 dicembre.

L’indagine della PGMOL ha anche rivelato un secondo filmato in cui Coote sembrava assumere una sostanza durante Euro 2024, mentre lavorava come assistente VAR. La UEFA lo ha sospeso da ogni attività fino al 30 giugno 2026.

A gennaio, l’ex arbitro aveva reso pubblica la propria omosessualità, spiegando che la difficoltà nel nascondere la propria sessualità aveva contribuito ai comportamenti contro Klopp.