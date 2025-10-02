Da incorniciare la metamorfosi di Gatti, ma il suo mestiere sarebbe marcare (La Stampa)
Antonio Barillà su La Stampa analizza la sfida di Champions di ieri sera tra il VilaReal e la Juve finita in pareggio. “accettabile in astratto eppure amaro”. La sfida “isola buone indicazioni ma anche diversi scricchiolii”.
Barillà individua in Gatti l’emblema di questa Juve. Da un lato è “da incorniciare la metamorfosi di Gatti”, dal tackle ruvido all’acrobazia dell’1-1, dall’altro “le amnesie dello stesso Gatti, applausi per il gol, ma il sui mestiere sarebbe marcare”.
La Juve ha sofferto anche gli errori di Tudor nel mettere in campo la squadra £gli errori di formazione del tecnico: in fondo il portoghese è un correttivo, l’insistenza su Koop un autogol, la fedeltà all’unica punta un’offesa alla qualità dell’attacco bianconero”
Ora ad attenere i bianconeri in Champions c’è il Real Madrid e non sarà di certo una passeggiata
“La summa di pro e contro lascia così una sensazione strana, perché la Juve che pure era a un passo dal successo ribadisce contraddizioni da non sottovalutare. Preoccupanti, anzi, come il ritardo in Champions: due punti e Madrid prossima tappa”