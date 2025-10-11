Crisi Ferrari, Hamilton in crisi, ordini contraddittori ai reparti, Vasseur rischia e la Borsa va giù (El Pais)

La seduta di giovedì alla Borsa di Milano è stata scossa da un calo del 15% delle azioni Ferrari. Un crollo storico le cui cause vanno oltre la Formula 1, ma che ha contribuito a plasmare l’attuale slancio della squadra. Dopo il fiasco del Gp di Singapore, i vertici della Scuderia si sono riuniti negli uffici di Maranello. Il presidente John Elkann , l’amministratore delegato Benedetto Vigna e il resto dei vertici hanno affrontato la crisi strutturale, cercando soluzioni urgenti. Nessuno esclude una ristrutturazione completa, che includerebbe Frederic Vasseur , Charles Leclerc e Lewis Hamilton , e nientemeno che la squadra principale e la sua coppia di piloti. Lo scrive El Pais.

I dipendenti della Ferrari in confusione tra linee guide contraddittorie

Il 31 luglio, Vasseur ha sottoscritto un rinnovo pluriennale che nessuno si aspettava. Oggi, cinque settimane dopo, i dipendenti di Maranello sembrano aver perso fiducia nel loro capo. Secondo le ultime indiscrezioni, i reparti della fabbrica avrebbero lavorato secondo linee guida contraddittorie, ignorando le richieste dei piloti e puntando tutto su una nuova sospensione posteriore. Una modifica che avrebbe dovuto correggere i problemi di assetto della Sf-25 e migliorarne la maneggevolezza. Niente di tutto questo ha funzionato, ed ecco un dato terrificante: nelle ultime quattro gare, la Ferrari ha ottenuto solo 38 punti, meno della metà di Red Bull (96), McLaren (91) e Mercedes (89). Questo è il modo peggiore per affrontare la rivoluzione regolamentare prevista per il 2026. Con così tanti sconvolgimenti, Leclerc avrebbe già avviato trattative con Mercedes, e Hamilton, 40 anni, sarebbe sull’orlo del ritiro.

Cinque podi dopo 18 gare

Il fiasco del Campionato del Mondo 2025 può essere spiegato con le aspettative generate all’inizio della stagione, quando l’ingaggio di Hamilton suscitò euforia. Oggi, 18 gare dopo, la Ferrari è terza nel Campionato Costruttori, con un vantaggio di soli otto punti sulla Red Bull. Finora non ha ottenuto una sola vittoria, quindi potrebbe finire con la sua prima porta inviolata dal 2021. Ha anche dovuto accontentarsi di cinque podi, essendo arrivata prima in quella categoria la scorsa stagione (22).

Il record negativo di Hamilton in Ferrari

Se dovesse finire fuori dai primi tre ad Austin diventerebbe il pilota con il maggior numero di gare senza podio per la Ferrari, superando Didier Pironi , che ne accumulò 18 tra il 1981 e il 1982. Da marzo, l’unico momento di gloria del sette volte campione è stata la vittoria nella gara sprint in Cina, un risultato che non conta nelle statistiche ufficiali del podio. Negli ultimi sette mesi, Hamilton non è riuscito ad adattare il suo stile di guida a una vettura imprevedibile. Nonostante la colossale campagna di marketing che ha accompagnato il suo ingaggio, l’attuale record con Leclerc (15-3 in gara e 13-5 in qualifica ) mette Sir Lewis in pessima luce, avendo avuto numerosi scontri radiofonici con Riccardo Adami , il suo ingegnere di pista.

Per non parlare delle sue frequenti critiche pubbliche al management di Maranello riguardo alle carenze della Rossa. Anche Leclerc, sempre più stufo della situazione, nonostante il suo status privilegiato in una squadra che lo considera il Predestinato da sei anni, ha fatto eco a questi commenti . “Molti piloti vorranno vedere quanto è competitiva la loro squadra prima di decidere se restare o andarsene. Prevedo un mercato di trasferimenti molto intenso”, ha dichiarato giovedì il suo agente, Nicolas Todt . La pazienza del pilota monegasco si sta esaurendo alla luce del pessimo bilancio stagionale, in cui la Ferrari ha guidato la classifica solo in 11 delle 62 sessioni disputate. A parte la pole position di Charles in Ungheria, la maggior parte di queste possono essere considerate corse di gloria , ovvero semplici momenti di brillantezza a Monaco, Silverstone e Monza, i suoi Gran Premi di casa.