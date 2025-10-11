Ferrari, un guaio dopo l’altro. Cala in Borsa, Elkann potrebbe mollare Vasseur, si riparla di Horner (Tuttosport)

La Ferrari è un disastro dopo l’altro. Le ultime prestazioni sono state sconfortanti ben al di là di ogni pessima previsione. Tuttosport rilancia alcune indiscrezioni del sito tedesco F1-Insider.

Ecco qualche estratto:

Il devastante trittico Monza, Baku, Singapore ha infatti acceso tutti gli allarmi possibili e soprattutto i malumori interni che Fred Vasseur comincia a fare fatica a gestire. A cominciare dalla frustrazione di Charles Leclerc, che dopo la rabbia dell’ultimo Gp ha fatto sapere tramite il suo manager Nicolas Todt di iniziare a guardarsi intorno. Per questo, nonostante il pubblico sostegno incassato da Lewis Hamilton, in questi giorni si sono moltiplicate le voci di bufera a Maranello. Prima di liti tra Vasseur e alcuni tecnici, poi il ritorno di quelle su un interessamento per Christian Horner.

Leggi anche: In Ferrari situazione scoraggiante: Vasseur continua a negare l’evidenza (Gazzetta)

A rilanciarle il sito specializzato tedesco F1-Insider, che mette insieme tutti i pezzi della vicenda, a partire dalla chiusura definitiva delle “pendenze” del manager inglese: la rescissione con enorme buona uscita (circa 100 milioni di euro) del contratto con la Red Bull (era valido fino al 2030) e la decadenza della causa per “comportamenti inopportuni” indetta dalla dipendente di Milton Keynes (che avrebbe incassato 3 milioni di sterline). Horner sarebbe libero di lavorare in F1 con un altro team a inizio 2026 e John Elkann, sotto pressione per i risultati sportivi (ma ora anche per la pessima risposta della borsa al piano industriale e al debutto della Ferrari elettrica), vorrebbe dare un segnale forte nonostante il rinnovo di Vasseur sia stato firmato da neppure tre mesi.

Aggiunge Tuttosport:

A rendere complicato un arrivo di Horner alla Ferrari ci sono invece alcuni fattori legati ai piloti. Intanto Hamilton-Horner sono stati accesi nemici, ma fin qui. L’arrivo di Horner sarebbe una pietra tombale sulla possibilità di convincere (con una macchina vincente nel 2026…) Max Verstappen a vestire rosso dal 2027. È l’olandese infatti il vero oggettoconteso del mercato.