A Sky Sport: «Il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni. Il vincente non è solo lui. Se gli girano i coglioni che è stato sostituito, è un'altra storia»

Costacurta: «De Bruyne non deve ribadire che è un vincente. I vincenti nel Napoli ci sono, hanno vinto senza di lui»

Da Sky Sport in studio su De Bruyne: «Il titolo, tra virgolette, è De Bruyne che dice: “io sono un vincente, punto sempre in alto, quando vengo sostituito mentre la squadra sta perdendo a san siro, voglio giocare”».

Costacurta: «Gli dai ragione ma lui arriva in una squadra che ha vinto lo scudetto. Quella è una squadra che ha vinto anche senza di lui. non è che deve ribadire il fatto che è un vincente. I vincenti ci sono in quella squadra. Se girano i coglioni o no a lui che è stato sostituito, in ogni caso quella è una squadra che ha vinto uno scudetto. È una squadra che ha vinto due scudetti in tre anni, non è che deve arrivare e dire che il vincente è solo lui. Mi ha fatto girare le scatole».

Boban: «Era più verso sé stesso».

Costacurta: «Certo però arriva in una squadra che ha vinto due scudetti in tre anni».

Ha superato Iniesta e Zidane nella classifica di assist in Champions.

Boban: «Che erano più forti di lui. Non sei d’accordo?». Costacurta: «Certo che sono d’accordo, molto più forti di lui».