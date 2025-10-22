Costacurta: «Anche il Milan 97-98 fu destabilizzato dai nuovi acquisti, Davids voleva rubarmi il ruolo di deejay»

A Sky Sport si discute sulla disfatta del Napoli contro il Psv in Champions. Il tema è quello sollevato da Conte che ha attribuito i problemi ai tanti nuovi acquisti che hanno destabilizzato l’ambiente e lo spogliatoio.

Billy Costacurta: «Non credo sia l’unico motivo, però può capitare. Pensavo che lo dicesse anche Fabio Capello. Io credo di aver vissuto una situazione in cui erano arrivati tanti compagni nuovi con una grande forte personalità e in qualche maniera destabilizzarono quello spogliatoio. Ripeto non è l’unico motivo, però Antonio ha puntato molto su quell’aspetto. Ci sono anche errori individuali».

Sul clima nello spogliatoio del Milan nel 1997/98

«Sono piccolezze, però sommate. Io ricordo che nello spogliatoio nell’anno drammatico 97/98 in qualche maniera c’era Davids che voleva mettere la sua musica. Io ero il deejay e non che potessero toccare il mio incarico perché ero stato democraticamente eletto dalla squadra. Arrivò e si voleva imporre creando dei problemi»