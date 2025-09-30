Spinazzola e Olivera tornano ad allenarsi in gruppo: buone notizie per Conte

Nei 15' aperti ai media è stato possibile vedere la presenza di entrambi i calciatori, con l'ex Roma che ha partecipato anche al torello. Entrambi si candidano ad una maglia da titolare per domani sera

Arrivano buone notizie dall’allenamento del Napoli in corso in questi minuti a Castel Volturno, dove la squadra di Conte sta svolgendo la rifinitura in vista della sfida di domani di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Sono presenti in gruppo sia Spinazzola sia Olivera, out domenica a Milano.

Spinazzola e Olivera si allenano in gruppo, le ultime

Nei 15′ aperti ai media è stato possibile vedere la presenza di entrambi i calciatori, con l’ex Roma che ha partecipato anche al torello. Entrambi si candidano ad una maglia da titolare per domani sera, essendo out anche lo squalificato Di Lorenzo. D’altronde Antonio Conte nelle varie interviste di oggi aveva parlato di questa questione, sottolineando come avrebbe provato a forzare la situazione, non potendo fare diversamente. Pur consapevole di prendersi qualche rischio di troppo. L’unica alternativa, infatti, sarebbe quella di abbassare Elmas a terzino.

Queste le parole del tecnico sull’argomento in conferenza stampa:

Leggi anche: Conte: «Con De Bruyne è tutto chiarito: patti chiari, amicizia lunga»

«Spinazzola e Olivera hanno fatto ieri allenamento differenziato; cercheremo di recuperarli in tutti i modi perché è un’emergenza importante questa. Per fortuna c’è Gutierrez che comunque ci dà una possibilità a sinistra; dovremo cercare, se non fossero disponibili, una soluzione: se avete un’idea datemela sul cambio modulo. Bisogna sperare che la partita non riservi sorprese a livello di problematiche. Faremo delle valutazioni e rischieremo qualcosa se c’è da rischiare. Si può pensare a Elmas terzino».