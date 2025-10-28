Conte: «Ora qualcuno osa dire che senza De Bruyne è un vantaggio. Chi lo dice, è da Oscar. Mi arrendo»

Antonio Conte in conferenza stampa ha parlato degli infortuni e anche di De Bruyne.

«Difficilmente ricordo in carriera una situazione così, sui portieri prima si rompe la mano Contini, poi Meret si rompe il metatarso saltando. Ricordo le cose dette, se era giusto prendere un portiere di livello, chi parla poi scappa tanto alla fine mica i problemi sono loro. Abbiamo fatto benissimo a prendere un portiere di livello, che Dio ce lo protegga, in questo momento c’è solo lui. Dispiace per l’infortunio di Kevin, ricordo quanti titoloni sull’acquisto di De Bruyne che staccava le dirette concorrenti, adesso qualcuno osa dire che può essere un vantaggio, fantastico, su questo mi arrendo. Lukaku è sparito dai radar, De Bruyne adesso ha detto che può essere un vantaggio per noi, chi lo ha detto è sa Oscar».

Conte: «Ci è rimasto solo Milinkovic in porta. Nel calcio si parla tanto e poi alla fine bisogna stare zitti»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Lecce

Non era facile vincere stasera

«Queste partite non sono mai semplici perché vengono dopo l’Inter dove hai speso tante energie fisiche e mentali. Abbiamo giocato contro una buona squadra, siamo stati bravi, ma dovevamo gestirla un po’ meglio nella parte finale. È lì che la testa deve stare in campo. Ogni tanto dalla panchina cerco di mettere la testa a posto».

Un Napoli che ha dato una risposta caratteriale

«La partita nel primo tempo l’abbiamo fatta e abbiamo preso anche palo. In un paio di circostanze potevamo attaccare meglio l’area. Nel secondo tempo la partita è stata giocata, il rigore poteva cambiare l’indirizzo e il nostro portiere è stato bravo. Non dimentichiamo questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità virtù. Giocatori importanti che si stanno infornando e nessuno ne parla, giocatori di cui si era parlato tutta l’estate. Abbiamo perso Lukaku e De Bruyne e qualcuno dice che forse ne abbiamo giovato e stiamo all’assurdo. Quello che ci sta accadendo, anche l’infortunio di Meret, qualcuno a inizio stagione si chiedeva perché il Napoli sta prendendo un portiere di valore. Bisogna mettere i punti sulle “I” perché si parla tanto e poi alla fine bisogna stare zitti perché le situazioni danno ragione a chi li vede un po’ più lungo di chi sta solo a sparare sentenze a destra e a sinistra dalla parte del vento a favore».

Come ha trasformato Anguissa? Le ha detto “calma”.

«Non ho visto che mi ha detto clama, in quelle circostante ci vuole calma, testa e attributi. Sono contento per lui perché è un giocatore che se ha la spina attaccata sempre, in giro ce ne sono pochi come lui. Può migliorare ancora di più nella conclusione, poi mi piace lavorare con i centrocampisti d’inserimento perché io ero un centrocampista d’inserimento e mi piaceva a fare gol».

Come sta Lang?

«Ha avuto due colpi sullo stesso punto e penso che sia un indurimento del muscolo, non è una rottura. Questo mi spiegava perché gli ho chiesto perché ha chiesto il cambio. Contento anche per lui perché nella difficoltà dobbiamo cercare soluzioni. Oggi ha fatto una bellissima partita Elmas e Gilmour prima della partita ha avuto dei problemi».