Conte non ha voluto spargere catastrofismo, ed ha ascoltato i suoi giocatori

Come aveva anticipato dopo la gara di Champions, ieri Conte e la squadra si sono ritrovati per analizzare cosa non sta funzionando. Già perché non è solo la brutta sconfitta di ieri contro il Psv che deve far riflettere, ma una serie di prestazioni sotto tono che hanno portato a tre sconfitte in cinque partite. Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno, come riporta la Gazzetta dello Sport e ha chiarito come vuole andare avanti.

“È un momentaccio, lo racconta un martedì nerissimo, e poi pure quel rientro avvolto nel silenzio più cupo di chi cerca risposte che invece galleggiano sulle nuvole: ma quando il Napoli rimette i piedi in terra, e si catapulta a Caste Volturno, il dialogo dev’essere trasparente, privo di omissioni. «Dobbiamo semplicemente ritrovare noi stessi».

Conte ha espresso se stesso, senza spargere catastrofismo, ed ha ascoltato: poi, normalmente tutti in campo, stringendo il patto che in casi del genere deve essere confermato in partita, con l’Inter, affinché non si precipiti in un tunnel dal quale diventerebbe complicato riemergere psicologicamente (e tecnicamente) e si allontanerebbe pure il sospetto di dover fronteggiare una vera crisi”.