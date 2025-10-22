Lang: «Ho parlato una sola volta con Conte. È meglio non dire nulla. Devo accettare la situazione, non ho scelta»

Il Telegraaf riprende le parole del calciatore olandese (ex stella del Psv) a Ziggo. «Non so cos'altro fare. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030) e devo accettarlo così com'è»

Noa Lang in Olanda è un caso. L’esterno d’attacco era una delle stelle di questo Psv, se non la stella più brillante. Invece a Napoli è un soprammobile, è un calciatore ornamentale che se ne sta questa sempre in panchina. Ieri sera, è entrato al 58esimo ma non ha potuto fare niente per arginare il naufragio. Il Telegraaf ovviamente si occupa di lui. Ecco cosa scrive il quotidiano olandese:

L’attaccante 26enne è chiaramente scontento di essere stato escluso dalla formazione titolare di Antonio Conte. “Ogni calciatore vuole giocare. È tutto. Non so cos’altro fare. È meglio non dire nulla. Ho firmato un contratto qui (fino al 2030, ndr) e devo accettarlo così com’è. Non ho altra scelta”, ha detto a Ziggo l’ex attaccante del Psv.

In ogni caso, non ci saranno lunghe conversazioni con l’allenatore Conte sul suo ruolo di riserva nel Napoli. “Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante”, ha aggiunto Lang.

Lang è stato acquistato dal Psv la scorsa estate per 25 milioni di euro. Solo Sam Beukema è stato acquistato per una cifra superiore: 31 milioni di euro.

Conte si è mostrato particolarmente riluttante a rispondere alle dichiarazioni dell’ala sinistra. Il tecnico del Napoli è rimasto particolarmente deluso dalla sconfitta senza speranza di Eindhoven. “Dobbiamo pensare alla squadra, non a un solo giocatore. Altrimenti, dovrei commentare ogni singolo giocatore”.

L’allenatore 57enne, vincitore della Champions League nel 1996 da giocatore con la Juventus, aveva un messaggio per Lang. “Ripeto: deve lavorare, e se decido che entri, lo farò. Altrimenti, dovrà restare in panchina”.

Lang si è vergognato della prestazione del Napoli a Eindhoven. “Oggi, quello che abbiamo fatto è stato scandaloso. Siamo stati semplicemente surclassati”.

